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Anastasija Ražnatović nedavno se porodila i na svet donela sina Ilijana.

Njena majka Svetlana Ražnatović nije krila sreću zbog četvrtog unuka kojeg jedva čeka da vidi.

"To je dar od Boga"

- Presrećna sam, još nisam videla bebu, morala sam da odradim zakazani koncert, odmah u nedelju ujutru idem za Španiju. Ja sam prebogata žena kada su te stvari u pitanju, ne postoji ništa lepše. Sve je prolazno u životu, i novac i slava i bogatstvo i kojekakvi uspesi, kada imate zdravu porodicu kad imate mnogo dece u toj istoj deci da se rađaju živa zdrava i prava ne postoji veća nagrada i veća sreća, to je dar od Boga - govorila je Ceca za Blic.

Pevačica je otkrila kako se Anastasija majka oseća ali i detalje porođaja koji se krio do poslednjeg trenutka.

1/5 Vidi galeriju Srećna zbog proširenja porodice Foto: Instagram, ATA images, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Anastasija je odlično, beba je odlično. Videli smo se samo preko video poziva. Veljko je već tamo sa Bogdanom, očekujem se i ja i stižem u nedelju. Mali se menja, svakim danom je drugačiji - rekla je Ceca.

Trudnoća u strogoj tajnosti

Ceca je prokomentarisala i želju Anastasije da sve bude u strogoj tajnosti.

- Nisam ja ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju, nije to mali broj ljudi da je ona u drugom stanju. Videli ste i sami da to nijedne sekunde nije došlo do javnosti, nego onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome - govorila je Ceca za Blic i dodala:

1/6 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj Foto: Shutterstock, Printscreen/Instagram, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

"Bila je živahna trudnica"

- Anastasija i ja se non stop čujemo, baš se oko svega konsultujemo. Duže je trajao naš razgovor kada se porodila. Ona je htela da se prirodno porodi, ali nije moglo i porođaj je bio carskim rezom. To je normalan čin za jednu ženu, ja sam prošla kroz to, sad ona. Ona je hrabra mlada žena i jako sam ponosna na nju. Nemanja i svekrva su sve vreme bili uz nju, svekar, dever Dragiša, zaova Vanja, porodično se nisu odvajali od nje. To je savršen primer da vidite kako funkcioniše jedna zdrava porodica. Niko od njenih nije bio tu, oni su joj bili prava podrška, mnogo sam ih zahvalna, oni su sada njena porodica. Ja sam mislila da će Anastasija poslednjih meseci biti troma zbog težine i svega, jer većini trudnica se to dešava. Ona je izlazila na večere, nosila štikle i pokretna živahna trudnica - pričala je Ceca za Blic.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

"U to se ne mešam"

Pevačica je otkrila da u biranju imena unučića ne učestvuje.

- Ja se u imena za decu ne mešam, i Veljko i Bogdana su birali imena svojoj deci. Nemanja i Anastasija su kao i sada izabrali sami, i ja sam sa svojim mužem birala decu u to se ne mešam.