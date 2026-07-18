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Anastasija Ražnatović i Nemanja Gudelj postali su nedavno roditelji dečaka Ilijana, a njihovi najmiliji ne kriju sreći u ponos.

Svetlana Ceca Ražnatović nakon nastupa u Crnoj Gori ići će kod svoje ćerke kada će i orvi put videti svog unuka, a tokom razgovora sa medijima, pozvao ju je sin Veljko Ražnatović.

"Ražnatovići prave i rađaju sinove"

Ceca se sa osmehom na licu javila Veljku koji je pozdravio sve medije i sa ponosom izjavio putem telefona:

- Pozdravi ih sve od mene. Ražnatovići prave i rađaju sinove - Rekao je Veljko za Blic, a Ceca se nasmejala i dodala:

1/5 Vidi galeriju Srećna zbog proširenja porodice Foto: Instagram, ATA images, Pritnscreen/Instagram, Printscreen Instagram

- Ona je Gudelj.

Veljko sa Bogdanom otišao u Španiju

Nakon što se Anastasija Ražnatović porodila u Sevilji i na svet donela dečaka Ilijana, njen rođeni brat Veljko je zajedno sa svojom suprugom Bogdanom otputovao u Španiju.

Oni su se, najpre, oglasili preko društvenih mreža sa aerodroma, a potom i pokazali kako uživaju pod španskim suncem.

1/4 Vidi galeriju Bogana i Veljko Ražnatović uživaju u Španiji Foto: Printscreen Instagram

"U to se ne mešam"

Ceca je nedavno otkrila da u biranju imena unučića ne učestvuje.

- Ja se u imena za decu ne mešam, i Veljko i Bogdana su birali imena svojoj deci. Nemanja i Anastasija su kao i sada izabrali sami, i ja sam sa svojim mužem birala decu u to se ne mešam.

1/5 Vidi galeriju Anastasija Ražnatović Foto: Printscrean, Printscreen/Instagram

Trudnoća u strogoj tajnosti

Pevačica je nedavno prokomentarisala i želju Anastasije da sve bude u strogoj tajnosti.

- Nisam ja ništa čuvala, to je njihova želja bila da bude njihova privatna stvar što smatram da je potpuno okej. Nije to bila tajna za moj bliski krug prijatelja, oni su ispoštovali njihovu želju, nije to mali broj ljudi da je ona u drugom stanju. Videli ste i sami da to nijedne sekunde nije došlo do javnosti, nego onog momenta kada su roditelji objavili. To je njihovo dete, oni odlučuju o tome - govorila je Ceca za Blic.