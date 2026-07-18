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Davne 2008. godine planetu je osvojila pesma "Single ladies" koja je postala svetski hit, a i dan danas je redovno na plejlistama domaćih i stranih radio stanica i televizija.

Hit

Bijonse je sa tom pesmom ispisala istoriju i osvojila srca devojaka i žena širom sveta.

Za ovu pesmu njen tim je napravio spot minimalistički urađen, gde se kompletna radnja svodi na tri devojke u crnim trikoima koje sve vreme đuskaju pune energije i ponosa.

Foto: printscreen YT

Mnoge je ovo vizuelno rešenje podsetilo na spot Dragane Mirković iz devedesetih godina za pesmu "Opojni su zumbuli" sa kojom je oborila sve granice i rekorde u to vreme.

U ovom video spotu Dragana sa pokojnom Ksenijom Pajčin i Dušankom Dekić Bebom izvodi čuvenu koreografiju koju su sve devojčice iz tog vremena kopirale.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: printscreen YT

Viralno

Neko se dosetio i na spot najveće folk zvezde u regionu Dragane Mirković montirao pesmu od Bijonse sa sve naslovom "Single Ladies but you’re on LSD in 90s Yugoslavia", a video je vrlo brzo postao viralan.

Video kao takav obišao je ceo svet i dostigao ogromnu popularnost. Dok su se stranci čudili šarenilu, cvetićima i lepoti naših devojaka, ljudi sa naših prostora su ponosno komentarisali da smo sve radili prvi.

“Sad znam zašto mi je spot za single ladies bio poznat”; “Uvek smo bili ispred vremena”; “Najbolja video razglednica iz Jugoslavije 90-ih”; "Ovo je pravo oduševljenje"; "Uvek smo sve radili prvi"; "Konačno pesma dobila spot kakav zaslužuje" su samo neki su od komentara.

Posle saradnje sa Draganom postali zvezde

Najveća regionalna zvezda Dragana Mirković mnogima je bila vetar u leđa i odskočna daska za vrtoglavi uspeh.

Poznata po velikom srcu i želji da mladima pomogne, jednom prilikom je govorila o neizmernom zadovoljstvu zbog karijere ljudi koji su sarađivali sa njom.

Poznato je da je Dragana prva folk zvezda koja je spojila dens muziku i ples sa narodnom, a u filmu "Slatko od snova" pokazala je sve svoje talente i oduševila domaću javnost.

1/5 Vidi galeriju SPOJ NESPOJIVOG I VRTOGLAVI USPEH POSTAVILI JE NA MUZIČKI TRON: Evo šta je Dragana Mirković prva uradila na estradi! Foto: Printskrin/Instagram

O njenom plesnom umeću brujala je bivša Jugoslavija, a mnogi denseri bili su njeni igrači. Ubrzo nakon saradnje stekli su neverovatnu popularnost. Neki od njih kasnije uplovili su u solo vode i oformili svoje grupe.

Dača iz grupe Dak jedan je od najpoznatijih densera devedesetih, kao i Baki B3, ali i Sani Trik FX. Upravo su oni sa njom na fotografiji iz vremena kada su osvajali region rame uz rame sa Draganom kao njena plesna grupa koja ju je svuda po turnejama pratila.