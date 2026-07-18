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Dok se prašina oko smrti legendarne figure naše estrade, Andrije Bajića, još nije slegla, javnost ostaje šokirana detaljima koji su isplivali nakon komemoracije i sahrane. Ono što je trebalo da bude dostojanstven oproštaj od umetnika, pretvorilo se u poprište skandala koji su zgrozili porodicu, kolege i poštovaoce njegovog lika i dela.

Ko je iskoristio najtužniji trenutak za samopromociju, a ko je, svesno ili nesvesno, bacio senku na ime pokojnog Bajića? Da li su mediji preterali ili su samo radili svoj posao, za emisiju "Puls Srbije vikend", kod voditeljke Krune Une Mitrović govorili su Srđan Zele Zelembaba, novinarka Kurira, Maša Kostić, Teodora Borozan, urednik na televiziji Kurir i starleta, Atina Ferari.

- Ne znam da li je ijedna sahrana prošla sa ovoliko skandala, od trenutka kada je čovek preminuo pa sve do samog ispraćaja. Krenulo je od male Cane i priče koja je privukla veliku pažnju javnosti, zatim događaja na samoj sahrani, momenta kada je Atina sa Hasanom imala neprijatnu situaciju, pa do Erovih zamerki porodici i ponovo Caninog govora. Sve je to, nažalost, bacilo u drugi plan ono što je najvažnije - samog Andriju Bajića i njegovo delo - rekla je Borozan.

Teodora Borozan urednica Kurir televizije Foto: Kurir Televizija

Skandali zasenili život i delo legende

Na pitanje da li bi pažnja javnosti bila tolika da nije bilo priče oko male Cane, ocenila je:

- Verujem da ne bi. Da nije bilo cele priče kojom su oni ponovo dospeli u javnost, ovo ne bi imalo toliku pažnju. Kada postoji razlika od 40 godina između ljudi, to prirodno izaziva interesovanje, a posebno kada su u pitanju javne ličnosti. Od te priče je sve krenulo i, nažalost, završilo se ovim trenutkom. Veliki deo naše publike, posebno starije generacije, veoma dobro zna ko je bio Andrija Bajić. Smatram da nije zaslužio da se ovako isprati. Njegov lik i delo trebalo je da budu u prvom planu i da sahrana prođe bez skandala, svađa i neprijatnih scena. Nažalost, to se nije dogodilo - navela je.

Nakon smrti Andrije Bajića, njegova partnerka mala Cana ostala je sama, a posebnu pažnju javnosti privuklo je i pitanje ljudi koji su bili uz nju tokom čitave situacije.

- Mala Cana je živela sa Andrijom i, koliko znam, uglavnom je bila sama uz njega. Imali su oni prijatelje sa estrade koji su bili tu kada je Andriji bilo loše i pomagali im, ali ona je tokom naših intervjua često isticala svoju komšinicu iz Devojačkog bunara kao osobu koja joj je bila velika podrška. Ne mislim da su ti ljudi bili tu da bi je zaštitili od nekoga, jer incidenti koji su se dogodili bili su uglavnom verbalni sukobi, nije bilo fizičkih nasrtaja. Više verujem da su bili uz nju kao podrška, jer smo videli da joj zbog svega što se dešava nije dobro, da joj pada pritisak i da joj se dešava da se onesvesti. Bili su tu da pomognu ukoliko joj pozli na komemoraciji, sahrani ili bilo kom drugom događaju - kaže Kostić.

Foto: Kurir Televizija

- Delim mišljenje da je postojao određeni strah da bi moglo doći do nekog većeg konflikta, jer ona nije u najboljim odnosima sa Andrijinim ćerkama. Mislim da ovo tek počinje. Mala Cana je u medijima iznela mnogo stvari koje sigurno nisu bile prijatne Andrijinim ćerkama da čuju. Ta priča je bila prisutna svuda, pa verujem da ćemo se ovom temom još dugo baviti. Nažalost, moguće je da ćemo se manje baviti Andrijom Bajićem, njegovim likom i delom, a više odnosom male Cane i njegove porodice. Sada se otvaraju pitanja oko nekretnina, nasledstva i toga ko šta dobija. Mala Cana je rekla da želi ugovor o doživotnom izdržavanju i da sve prepiše svojim ćerkama - navela je.

Atina je istakla da je godinama bila bliska sa Andrijom i Canom i da je njihov odnos poznavala iz ličnog iskustva.

- Kada pričamo o ovoj temi, zaista mi je teško, jer sam došla da uputim poslednji pozdrav svom prijatelju, velikoj legendi Andriji Bajiću, ali i njegovoj supruzi Mali Cani, koju poznajem koliko i njega. Poslednjih 15, 16 godina bili smo bliski, uvek su bili zajedno i tako sam ih i upoznala. Ne mogu da kažem ništa osim onoga što sam videla svojim očima. To je zaista bila jedna ljubav. Ljudi mogu da pričaju šta žele, ali ja sam bila svedok njihovog odnosa. Išli smo zajedno na ručkove, bila sam kod njih, družili smo se i provodili mnogo vremena zajedno - počela je.

Atina Ferari - starleta Foto: Kurir Televizija

Govoreći o sukobu sa Hasanom Dudićem, istakla je da joj nije jasno zbog čega je došlo do takve reakcije.

- Ne znam zbog čega se toliko naljutio i nije mi jasno. Nikada u životu nisam prva izazivala sukobe. Kada me neko napadne, ja se branim, ali da ja nekoga prva napadam i pravim skandale, to nije moj način. Imali smo priliku da budemo zajedno u rijalitiju, živeli smo pod istim krovom više od godinu dana. Posle toga smo se družili, obilazili mesta širom Srbije i Bosne, išli na festivale, koncerte, snimanja, ručkove i večere. Zbog svega toga ne vidim nijedan razlog da mi čovek ne pruži ruku.

Zelembaba je otkrio da je upravo razgovor sa Andrijom Bajićem pokrenuo priču koja je kasnije privukla veliku pažnju javnosti.

- Krajem marta radio sam intervju sa Andrijom Bajićem i tada mogu da kažem da je na neki način već krenula cela ta priča koja je kasnije dobila velike razmere. Andrija nam je tada dao jednu ekskluzivu - govorio je o svom odnosu sa Malom Canom i otkrio detalje njihove zajednice. Zapravo je rekao da su životni partneri, a ne zvanično u braku. Kasnije je nastao problem jer se pričalo o tome da oni već 15 godina žive zajedno u bračnoj zajednici, a upravo taj detalj privukao je veliku pažnju - izjavio je za Kurir televiziju.

Srđan Zelembaba Zele Foto: Kurir Televizija

- Od tog trenutka krenuo je haos. Razlika između njih je 41 godina i to je ljudima odmah bilo interesantno. Počelo je da se piše, priča i komentariše, a onda su se stvari samo nizale jedna za drugom - za emisiju "Puls Srbije vikend", podsetio je Zelembaba.

03:36 Atina Ferari o sukobu sa Hasanom na sahrani za Kurir TV: "Rekao mi je: Nemoj da se zdraviš sa mnom!" Izvor: Kurir televizija

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