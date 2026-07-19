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Husein Alijević Husa, poznatiji kao Husa Beat Street, na početku svoje karijere nastupao je sa najvećom muzičkom zvezdom Draganom Mirković, a za potrebe scenografije je pre 30 godina glumio i tigra koji izlazi na scenu dok pevačica peva pesmu "Za mene si ti".

"Bio sam na ivici da padnem u nesvest"

Husa je jednom prilikom govorio kako je izgledao početak njegove karijere devedesetih.

- Putovali smo dosta, dosta smo radili. Finansije nam nisu ni bile potrebne, ali moralo je to da ispliva i da se vidi. Radili smo zajedno sa Draganom Mirković devedesetih, na tim turnejama je bilo mnogo anegdota. Na turnejama Dragana Mirković kada se peva pesma ‘Za mene si ti’ na binu izađe jedan tigar, ja sam bio taj tigar, imao sam kostim od jambolije i tu je bilo mnogo vruće, nekada sam bio na ivici da padnem u nesvest - govorio je Husa za Blic i dodao:

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"Pao sam ispred ograde"

- U Parizu me je publika ponela pa sam skočio u vis na publiku, međutim, publika je bila daleko, a bina je bila visoka i pao sam dole ispred ograde, ljudi u prvim redovima me gledaju - ispričao je Husa, te se dotakao i zabrane nastupa u vreme demonstracija.

- Nastupe smo otkazivali više puta. Koncerte smo otkazivali više puta, to nam je bila velika želja, desio bi se on 1997. ali baš tada su bile velike demonstracije, pa se koncert nije ni desio. Ali razmišljam da je sledeće godine 30 godina od pojavljivanja grupe Beat Street i tog izlaska prvog albuma s obzirom kakav je trend koncerata u MTS Dvorana, ne bi bilo loše da se taj koncert i desi.

Foto: Print Screen

Najskuplji spot

Dragana Mirković 1994. godine snimila je nesvakidašnji spot i ispisala istoriju jer je t bilo prvo vizuelno rešenje sa animacijom. Snimanje je koštalo je čak 90.000 nemačkih maraka i to je bilo nešto što još Jugoslavija nije videla.

- Rađenje spota kompjuterom postoji već dve do tri godine u Americi, ono što gledamo već par godina na MTV i vidimo da je kompjuter dosta zastupljen u tim spotovima i to je nešto što sam ja, naravno, kao svaki čovek koji se bavi poslom koji voli, želela da i ja tako nešto imam. Da uradimo nešto drugačije, novije, da mi, u Jugoslaviji možemo da kažemo da imamo neki kompjuterski spot - rekla je Dragana pri premijernom emitovanju ovog spota na televiziji, osvrnuvši se malo i na samo snimanje spota.

1/6 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: ATA images, Dejan Milicevic, Goran Jovanovic, Printscreen

- Inače, raditi jedan kompjuterski spot stvarno nije jednostavno, posebno ovaj koji ćemo videti. To je rađeno trodimenzionalno, animacija je u pitanju i, bukvalno, snimanje tog spota je na prostoru gde je samo plavo platno iza mene, nema ničega što ćemo videti u spotu, osim mene, a u spotu ćemo videti i taj grad i tog lika MC Tigera - dodala je.

"Svima nam je mnogo pomogla"

Jedan od najpoznatijih densera devedesetih Dača Dak na estradu je kročio zahvaljujući Dragani Mirković. On je bio u plesačkoj grupi zajedno sa Đoletom Đoganijem, Gagijem Đoganijem, Bakijem Bi Frijem kada im je muzička zvezda dala šansu i povela na turneju.

1/5 Vidi galeriju SPOJ NESPOJIVOG I VRTOGLAVI USPEH POSTAVILI JE NA MUZIČKI TRON: Evo šta je Dragana Mirković prva uradila na estradi! Foto: Printskrin/Instagram

- Imam sliku s prve turneje, bili smo klinci. Imali smo sreću da radimo s njom jer je volela ples. Dosta nam je to pomoglo i kao grupi i kao pojedincima koji su se bavili plesom. Zahvaljujući njoj smo dobili medijsku pažnju i sve ostalo što je išlo uz to. Bio sam u toj početnoj postavi, kada su bili i Đogani, Gagi, Baki B3, Sani Trik FX. Dragana nam je dala prostor da se pokažemo. Ona nam je otvorila vrata da nešto što je andergraund uđe u mejnstrim. Svima nama koji smo se bavili plesom je pomogla. Za sve nas je ta saradnja bila izuzetno bitna.