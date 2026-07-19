Slušaj vest

Romana Panić govorila je o svom privatnom životu, te se nerado prisetila ljubavi koja je bila glavna tema medija pre dve decenije.

Pevačica je nakon raskida veze koja je trajala deset godina upoznala čoveka koji je maksimalno bio neiskren prema njoj, te je u jeku ljubavi saznala da ima drugu ženu sa kojom treba da dobije dete.

"Slučajno smo se upoznali"

Romana je priznala da nikada do kraja nije saznala istinu o čoveku koji ju je obmanuo.

- Niko nikog tu nije našao. Izašla sam iz duge veze, Ceca nas je upoznala na jednoj večeri u Beogradu. Slučajno sam došla u restoran da sačekam Cecu, on je tu sedeo. Posle šest meseci opet smo se sreli u restoranu, pričala sam sa Veljkom i Anastasijom i on se javio. Delovao mi je kao druga osoba i ja njemu. Odmah se osetila neka privlačnost, ali kasnije se ispostavilo da to njemu nije problem - govorila je Romana za full screen media.

"Nikada nisam saznala istinu"

- Nemam pojma šta se desilo, to je sve bilo iza mojih leđa. Čovek je došao na promociju, rekao da sam njegova žena, da imamo budućnost, a uveče se sve srušilo. Šta ja sad treba da pričam o nekom Grku koji se desio pre 20 godina. Posle da se razvlači ta priča, da se nerviram... To je bila neka moja iskrena emocija, ja na kraju ne znam ni šta se sve dešavalo, nikada nisam saznala. Na kraju sam saznala da mi je auto bio ozvučen. Jedva sam to preživela, to samo ja znam. Mnogi ljudi su me izmanipulisali. Kada sam sve to saznala, zvala sam ga i rekla da smo zauvek završili - pričala je Romana za full screen media.

1/5 Vidi galeriju Romana Panić provela dane iza rešetaka Foto: ATA images, Kurir, Printscreen

"Prodavala sam kafu na pijaci"

Panićeva je govorila i o teškim, ratnim vremenima, i prisetila se detinjstva i rada na pijaci.

- U vreme ratnih godina, došla nam je rodbina sa svih strana. Iz svih mesta gde je srpski narod morao da se iseli, a moji roditelji su uvek tu bili za familiju. Muškarci su bili na vojnim pozivima, kad su se zalihe istrošile, sve smo radili. Bilo je najteže. Moji su otvorili pržionicu kafe, pa smo mi ženski deo radili tamo. Ustajali smo noću jer je samo tada bilo struje, pa smo mlele i pržile kafu. Na mene je pao taj deo da u pet ujutru odem na pijacu i prodajem tu kafu. To je bila pomoć mojim roditeljima. U to vreme su mene ljudi već prepoznavali na ulici jer sam već bavila muzikom, pa sam nosila kape, kačkete, dukserice, da se maskiram. Posle su ljudi pričali svašta, da sam došla sa dna, da sam došla sa pijace...