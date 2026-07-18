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Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine u tadašnjem hotelu Interkontinental u Beogradu, a iza sebe je ostavio brojnu porodicu. Mnogi ne znaju da je imao devetoro dece, koje je dobio iz dva braka i tri vanbračne veze sa ukupno pet žena.

Foto: Nemanja Nikolić, Pritnscreen/yotube, Privatna Arhiva, Damir Derivšagić, Printscreen/Facebook

Iz prvog braka sa Natalijom Martinović dobio je četvoro dece – blizance Vojina i Nikolu, kao i ćerke Milenu i Mašu. Sa suprugom Svetlanom Cecom Ražnatović dobio je dvoje dece, Veljka i Anastasiju, dok iz tri vanbračne veze ima još troje naslednika – Mihajla, Sofiju i Anđelu.

Malo je poznato da Arkanovi blizanci nisu njegovi najstariji sinovi. Njegov prvenac je Mihajlo, kojeg je dobio iz veze sa Šveđankom Agnetom. Mihajlo je svojevremeno privlačio veliku pažnju javnosti, a jednom prilikom je ispričao da je oca prvi put video na televiziji.

Foto: Preent Screen

Arkanova deca iz prvog braka uglavnom su život nastavila van Srbije. Vojin i njegov brat blizanac Nikola studirali su glumu, a jedno vreme radili su u klubovima u Los Anđelesu, Las Vegasu i Palm Springsu. Vojin je sa suprugom Barbarom Vang dobio ćerku Miju.

Njihova sestra Maša završila je studije i zaposlila se u Njujorku, dok je Milena diplomirala filmsku režiju na Univerzitetu u Kaliforniji. Deo studija provela je i u Atini, a danas živi u Nju Orleansu.

Nikola Martinović godinama ne živi u Srbiji, a domaća publika pamti ga i po tome što se 1998. godine pojavio kao glavni maneken u spotu Cece Ražnatović, što je tada privuklo veliku pažnju javnosti.

S druge strane, Veljko i Anastasija Ražnatović, koje je Arkan dobio u braku sa Cecom, odrasli su pred očima javnosti. Anastasija je imala svega godinu i po dana kada je njen otac ubijen, zbog čega ga nije uspela da upamti.

Prvenac Mihajlo

1/4 Vidi galeriju Mihajlo Ražnatović, najstariji sin Željka Ražnatovića Arkana Foto: Printsceen

Mihajlo je najstariji sin Željka Ražnatovića Arkana. Sina Mihajla mu je rodila Agneta iz Geteborga u vreme dok je sedamdesetih godina bio u Švedskoj.

Naime, kad je početkom devedesetih počeo rat, na švedskoj televiziji je prikazan Željko Ražnatović kao vođa srpske vojske i majka Željkovog najstarijeg sina Mihajla mu je rekla da mu je to otac.

Mihajlo je došao u Beograd, ušao u taksi i samo rekao Arkan. Taksista ga je odveo u poslastičarnicu i Mihajlo je počeo da mu objašnjava na švedskom ko je. Željko ga je zagrlio, prihvatio i priznao. Mihajlo je učio srpski i čak išao sa ocem na ratište. Arkan je bio mnogo ponosan na svog sina prvenca.

Ćerku Anđelu mu rodila glumica

Foto: Preent Screen

Sa glumicom Ljiljanom Mijatović Arkan je dobio ćerku Anđelu koja je završila Bogosloviju a objavila je i zbirku pesama. U mladosti se zabavljala s Kristijanom Golubovićem.

Za ćerku Sofiju nije ni znao čitavih 15 godina

Ćerka Sofija je dete socijalne radnice koja je o Arkanu vodila računa u belgijskom zatvoru. Sofija danas živi u Briselu. Prvi put je videla svog oca na ekranu kada je Arkan 1991. godine postao poznat čitavom svetu. Sofija je rođena 1979 godine, a sam Arkan je saznao 1994. godine da ima ćerku u Belgiji.