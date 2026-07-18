SVI MISLE DA MU JE NATALIJA RODILA PRVO DETE, A ISTINA JE DRUGAČIJA! Arkanov prvenac je Mihajlo, za oca saznao gledajući televiziju
Željko Ražnatović Arkan ubijen je 15. januara 2000. godine u tadašnjem hotelu Interkontinental u Beogradu, a iza sebe je ostavio brojnu porodicu. Mnogi ne znaju da je imao devetoro dece, koje je dobio iz dva braka i tri vanbračne veze sa ukupno pet žena.
Iz prvog braka sa Natalijom Martinović dobio je četvoro dece – blizance Vojina i Nikolu, kao i ćerke Milenu i Mašu. Sa suprugom Svetlanom Cecom Ražnatović dobio je dvoje dece, Veljka i Anastasiju, dok iz tri vanbračne veze ima još troje naslednika – Mihajla, Sofiju i Anđelu.
Malo je poznato da Arkanovi blizanci nisu njegovi najstariji sinovi. Njegov prvenac je Mihajlo, kojeg je dobio iz veze sa Šveđankom Agnetom. Mihajlo je svojevremeno privlačio veliku pažnju javnosti, a jednom prilikom je ispričao da je oca prvi put video na televiziji.
Arkanova deca iz prvog braka uglavnom su život nastavila van Srbije. Vojin i njegov brat blizanac Nikola studirali su glumu, a jedno vreme radili su u klubovima u Los Anđelesu, Las Vegasu i Palm Springsu. Vojin je sa suprugom Barbarom Vang dobio ćerku Miju.
Njihova sestra Maša završila je studije i zaposlila se u Njujorku, dok je Milena diplomirala filmsku režiju na Univerzitetu u Kaliforniji. Deo studija provela je i u Atini, a danas živi u Nju Orleansu.
Nikola Martinović godinama ne živi u Srbiji, a domaća publika pamti ga i po tome što se 1998. godine pojavio kao glavni maneken u spotu Cece Ražnatović, što je tada privuklo veliku pažnju javnosti.
S druge strane, Veljko i Anastasija Ražnatović, koje je Arkan dobio u braku sa Cecom, odrasli su pred očima javnosti. Anastasija je imala svega godinu i po dana kada je njen otac ubijen, zbog čega ga nije uspela da upamti.
Prvenac Mihajlo
Mihajlo je najstariji sin Željka Ražnatovića Arkana. Sina Mihajla mu je rodila Agneta iz Geteborga u vreme dok je sedamdesetih godina bio u Švedskoj.
Naime, kad je početkom devedesetih počeo rat, na švedskoj televiziji je prikazan Željko Ražnatović kao vođa srpske vojske i majka Željkovog najstarijeg sina Mihajla mu je rekla da mu je to otac.
Mihajlo je došao u Beograd, ušao u taksi i samo rekao Arkan. Taksista ga je odveo u poslastičarnicu i Mihajlo je počeo da mu objašnjava na švedskom ko je. Željko ga je zagrlio, prihvatio i priznao. Mihajlo je učio srpski i čak išao sa ocem na ratište. Arkan je bio mnogo ponosan na svog sina prvenca.
Ćerku Anđelu mu rodila glumica
Sa glumicom Ljiljanom Mijatović Arkan je dobio ćerku Anđelu koja je završila Bogosloviju a objavila je i zbirku pesama. U mladosti se zabavljala s Kristijanom Golubovićem.
Za ćerku Sofiju nije ni znao čitavih 15 godina
Ćerka Sofija je dete socijalne radnice koja je o Arkanu vodila računa u belgijskom zatvoru. Sofija danas živi u Briselu. Prvi put je videla svog oca na ekranu kada je Arkan 1991. godine postao poznat čitavom svetu. Sofija je rođena 1979 godine, a sam Arkan je saznao 1994. godine da ima ćerku u Belgiji.