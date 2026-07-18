Slušaj vest

Pevačica Sara Reljić važi za jednu od najzgodnijih na domaćoj javnoj sceni, a sada je ponovo opravdala tu titulu. Nju često nazivaju i džepnom venerom, a njene nove fotografije na mrežama su "zapalile" internet.

Sara se sada oglasila sa odmora, dok uživa u moru i prelepim plažama. Ona je sa svojim pratiocima podelila kadrove na kojima zavodljivo pozira u kupaćem kostimu animal printa, a njeno izvajano telo nije moglo da prođe neopaženo.

Foto: Printscreen Instagram

Uz zalazak sunca, Sara je uživala u letnjem odmoru, a pozitivni komentarina račun njenog izgleda su se samo nizali.

Bivši momak ju je prevario sa muškarcem

Inače, pevačica je nedavno izgovorila sudbonosno "da" svom novom izabraniku, a svojevremeno je govorila o tome kako je saznala da ju je nekadašnji partner prevario, i to sa muškarcem.

Najpre, pevačica je tada saznala za prevaru sa drugomd devojkom, što ju je neosporno pogodilo, međutim saznanje da je njen tadašnji izabranik bio i sa muškarcem ju je dotuklo.

1/5 Vidi galeriju Sara Reljić jednom prilikom je izašla u javnost i otkrila detalje o odnosu sa bivšim partnerom, koji su prilično iznenadii javnost Foto: Kurir Televizija, Kurir/M.K., Printscreen Pink

- Meni je posle toga, posle skoro godinu dana, došao jedan čovek koji mi je bio sunce u svemu tome. Ja sam se, inače, pitala šta se tu dešava, zašto nije zainteresovan... (smeh) Prijatelj mi je rekao da misli da je on u drugom timu. Onda sam vratila film, videla sam poruke njegove od druga... Bio je ozaren kad je bio sa njim. Kad sam saznala da me je prevario sa muškarcem bilo mi je 10 puta gore nego da me je prevario sa ženom. Vrlo brzo se klupko odmotalo, sve se posle saznalo. Lečila sam svoje rane dugo - rekla je Sara jednom prilikom za Blic.

Sa suprugom ju je spojila vera u Boga

Pevačica je nedavno za pomenuti medij objasnila kako se upoznala sa sadašnjim mužem.

- Preko jedne grupe na internetu bukvalno. Nisam ja ni videla kako on izgleda, ni on kako ja izgledam, nego smo krenuli nešto vezano za neku temu i na kraju kao: „Ako ti je lakše, ajmo da se čujemo”. „Ajde”. I ono čuli se i eto. I onda je bilo: „Ajmo se vidimo”. „Ajde”. I eto. To je bilo upoznavanje preko interneta. Da, ali ne na način kao Tinder i to, nego totalno deseta stvar, znači koja je bukvalno nemoguća. Preko neke grupe, ono neka totalno deseta grupa kao Bible study i to je to. I videli se preko video- poziva. Pričamo o nečemu totalno desetom. I eto, to je to. Bukvalno smo pričali tri dana, a on je rekao: „Kupio sam kartu za Beograd”. Rekoh: „Hajde, super”. Prvo smo se mi gledali neko vreme, pa je onda krenula veza. Nije bilo odmah. Pričali smo isto i dalje. Jednostavno, mi smo kao ista osoba. Ne znam, ništa nije bilo usiljeno, sve toliko normalno i prirodno, da je neverovatno - rekla je Reljićeva na početku razgovora, pa istakla da je upravo vera ta koja ih je povezala.

1/5 Vidi galeriju Udala se Sara Reljić Foto: Printscreen

- Jaka vera u Boga. Nas dvoje je spojila vera i održala vera, kroz sve. I jednostavno, to je čovek mog života sa kojim ja mogu da živim život onako kako Bog kaže. To ne bih sad da zvučim kao da znam kakva je njegova volja za moj život, ali generalno, moj partner je trenutno neko ko mene čini najboljom verzijom mene i nadam se da i ja činim njega najboljom verzijom njega. Jednostavno nula posto anksioznosti i sto posto sigurnosti - objasnila je Sara Reljić, koja je sa svog izabranika udala nakon deset dana veze.

BONUS video: