Slušaj vest

Mala Cana pred kamerama Kurir televizije, poručila je da više o Andrijinim ćerkama, sa kojima je u sukobu zbog imovine, neće govoriti kao ranije. Međutim, na naše pitanje o dva žita na sahrani Andrije Bajića, daći, i što ćerke nisu potpisane na umrlici njihovog oca, Cana je imala šta da kaže i objasni kompletnu situaciju.

"Dobila sam odgovor da ne smem da prisustvujem na daći"

- Ja sam ipak poštovala i poštovaću njegove ćerke i neću više pričati kao što jesam, a one same znaju šta je istina, a i Bog vidi. Pitala sam za umrlicu, jer sam ja bila zadužena za umrlicu da je spremim. Treće pitanje svešteniku je bilo da li će i to žito i krst... On ima unuke i ja bih volela da ih upišem na umrlici, ili da se sama organizujem za sve. Znam da je moj Andrija preponosan što sam sve izdržala. Ja sam dobila odgovor da će one organizovati daću, ali da ja ne smem da prisustvujem, takođe su izjavile da one ne žele da budu potpisane na umrlici. Nikoga nisu dale da stavim na umrlici od njih. Ja ne pričam laži, ovo je istina pred Bogom. Ja sam to prihvatila, zbog mog Andrije da mu se duša ne cepa i počivau miru, a Ocu je bilo krivo što nije uspeo da dopre do njih. Ovo sve zna i Maja Marijana koja je bila sa mnom. Ja sam ispoštovala protokl koje su one tražile - kaže Mala Cana za "Puls Srbije" i nastavlja:

1/6 Vidi galeriju Andrija Bajić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Sa sahrane mog supruga otišla sam kući i bila sama sa njegovom slikom. Molila sam ga da ne bude ljut što ja nisam na daći. On je njima bio otac, dobar otac, uvek je gledao da sve bude kako deca kažu, bio je dobar deda, pradeda, u svemu je bio dobar i za sve je bio dobar. Jedino kad sam se ja pojavila u toj kući, jedino mu je bilo da zaštiti mene. Nije mi bitno ko će šta reći, ali ja sve što sam rekla stojim iza toga. Zamolila sam ga da mi pokaže put. Vi novinari ste, napisali da je "navodno" došlo do tuče. Nije navodno, ja sam pretučena, policija je bila. Ja to ni tad ne bih rekla, ali kad sam poslednji put videla mog Andriju, ja sam ispričala tu istinu.

1/6 Vidi galeriju Mala Cana Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Stefan Stojanović/Mondo

"Porodica zna šta im je poslednje tražio"

Nastavila je da govori o odnosu sa Bajićevim ćerkama.

- One mene nisu morale da poštuju ni kao maćehu ni kao ženu, ja sam u toj kući bila sve. I njima sam pomagala, a to nije bila moja dužnost. Zbog toga me je Andrija mnogo voleo. Ja u kolima imam njegove nove majice koje nije obukao, još etikete stoje, koliko sam ja uživala da on bude čist i uredan. Uvek sam mu govorila: "Dušo, ima tvojih kolega koji isto imaju žene, pa vidiš neke stvari. Nemoj nikada tako da se pojavljuješ nigde". Imali smo mi nesuglasice, probleme koji nisu bili naši i nismo znali kako da ih rešimo. Ima svakakvih ljudi. Njegova porodica zna šta im je on poslednje tražio 12 sati dok je čekao da ga smeste, 12 sati je sedeo bez lekova, krvi, dijalize. To što je on njima ostavio, ja sam pokušala da stavim u ruku, on je sklonio. Ja nemam decu ne zato što ne mogu već je tako život namestio - ispričala je Mala Cana za Kurir televiziju.

17:49 Mala Cana - izjava za Kurir televiziju Izvor: Kurir televizija

Podsetimo, Mala Cana je dok je Andrija još bio živi iznela ozbiljne optužbe na račun njegovih ćerki. Da su tukle i nju ali i njihovog oca pokojnog pevača.

Udovica se obratila i pevaču Eri Ojdaniću koji je na sahrani izjavio da sve što ona radi nakon smrti supruga je tužno i ružno, kao i da ne želi nikakav kontakt s njom. Šta je Mala Cana poručila Ojdaniću možete pročitati klikom OVDE.

Ćerke Andrije Bajića odbijaju komunikaciju sa medijima, a Milica Bajić, koju smo jednom prilikom uspeli da dobijemo nam je poručila da ih više nikada ne pozovemo, tako da do njihovog komentara nismo uspeli da dođemo.