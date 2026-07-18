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Emotivni udarci dogdili su se na životnom putu naše pevačice Biljane Jevtić koja je rešila da otvori dušu i otkrije istinu iz svoje prošlosti.

Naime, pevačica nije mogla da prisustvuje sahrani svoje majke jer je u tom momentu bila na turneji u Australiji. Zbog velike razdaljine i neodloživih obaveza u Australiji, pevačica je bila sprečena da lično isprati majku na večni počinak.

Dok se sećala ovog teškog dana, Bilja je na ivici suza ispričala da je u vreme sahrane besciljno šetala jer nije znala šta sa sobom da radi od silne tuge.

Tada je odlučila da pozove sestru i zamolila je da svi prisutni izađu iz sobe. Tog momenta, Bilja ju je pozvala preko video poziva i poslednji put videla svoju majku koja se nalazila u sanduku.

"Ležala je kao jagnje"

- Ja sam išla u Australiju na turneju, samo što sam stigla tamo, javili su mi da se to desilo. Ja nikada nisam pričala jednu stvar, kada je bila sahrana taj dan, ja sam šetala i nisam znala šta da radim. Ja sam tada zvala svoju sestru jer nisam bila na sahrani, zamolila sam je da svi izađu iz sobe jer je to u selu sve je otvoreno, ja sam se preko videa uključila i videla se sa svojom majkom, koja je kao jedno jagnje ležala, rekla sam joj, majko oprosti mi ako sam ja nešto zgrešila. To je bio najteži trenutak u svom životu - pričala je Bilja.

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić važi za humanu damu Foto: Printscreen, Printscreen/Pink

Najteže mi je bilo kada sam se vratila i kada sam otišla tamo, tada sam se raspala. Moja majka je bila svesna svega, bila je bolesna, sve je to život, šta da se radi - ispričala je pevačica za "Premijeru - Vikend Specijal".

Teško detinjstvo

Danas Bilja sa svojim suprugom živi u luksuznoj kući, ali ona nikada nije krila da je nekada živela u teškom siromaštvu sa desetočlanom porodicom.

- Kada sam se rodila da je bilo nas desetoro. Bio je moj otac, moja majka, baba, prababa, stric i tu još neki stariji ljudi i ja i moja sestra kao najmlađe. Mi smo svi živeli u jednoj maloj kući, bile su dve sobe i jedan mali hodnik. Tada nije bilo betona, već zemljani pod. U jednoj sobi smo spavali nas četvoro, sestra i ja, otac i majka, a ovamo u drugoj sobi njih šestoro. Tako smo živeli, ali smo bili srećni - pričala je Biljana jednom prilikom za Blic.

Ovako je ona izgledala na početku karijere:

1/9 Vidi galeriju Biljana Jevtić nekad i sad Foto: Youtube Printscreen, Pritnscreen

Radila na njivi i hranila stoku

Kako je isticala, nikada se nije stidela nijednog posla, pa je tako radila na njivi i hranila stoku.

- Šta sve nisam radila… Nekad me je otac nervirao kad nas je budio u pet ujutru da obavimo sve poljoprivredne poslove. Imali smo veliko imanje, živeli smo od toga. Ustajali smo jako rano i skoro do 23. godine sam radila, bez obzira što sam išla u srednju školu. Dođem iz škole i pravo u njivu, nije bilo „neću“ i „ne mogu“. Morala sam i svinje da teram na pašu. Snalazili smo se, pustimo krave na ispašu, one imaju kukuruz, najedu se i spavaju, a mi se kupamo u reci. Mi smo se zabavljali i igrali, meni to nije bilo opterećenje - prisetila se pevačica u razgovoru za pomenuti medij.

"Ljudi se nađu"

Inače, pevačica je od 1986. godine u ljubavi sa svojim suprugom Acom Ilićem s kojim prolazi kroz dobre i loše stvari u životu. Zato je on jednom prilikom za Kurir ispričao kako su oni srodne duše i životni saputnici. Oni i važe za jedan od najskladnijih brakova na domaćoj javnoj sceni.

1/5 Vidi galeriju Pevač ume da proceni situaciju Foto: Marko Karovic, Printscreen

- Jednostavno mislim da se ljudi nađu. Ja sam imao sreću da imam ovakvog životnog saputnika. Muškarci vole da prećute takve stvari, ne žele da se otvore. Kad se nađu dve srodne duše, teško je da brak opstane. Na tom životnom bingu ja sam izvukao sedmicu. Preživeli smo sve izazove, a najveći izazov je bio odgovoriti i preživeti sve priče, spletke... Ima ljudi koji vole tuđu sreću, ali ima i onih koji to ne vole. Ljudi kad hoće da traju u dvoje, naći će način da traju, kada neće, imaće milion izgovora za to - rekao je Aca.

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