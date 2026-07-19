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Ekipa Kurira juče je u popodnevnim časovima uslikala pevačicu Jelenu Vučković s njenim partnerom kada su s parkinga ušli u jedan tržni centar u Beogradu.

Iako nismo uspeli da lepo uslikamo Jelenu, jer je sve vreme išla rame uz rame sa svojim izabranikom, ono što smo primetili kada se pojavila u tržnom centru jeste da je bila potpuno bez šminke i u opuštenom izdanju, a da nikad bolje nije izgledala.

Foto: Kurir

Definitivno joj prija veza u kojoj se trenutno nalazi i odnos s partnerom. Jelena je bila u trenerci dok je njen partner bio u teksas bermudama i žutoj majici. Nakon što smo ih uslikali na stepeništu krenuli smo za njima, ali su oni već ušetali u neku od radnji, pa nismo uspeli da ih pronađemo.

Foto: Kurir

Novog dečka poznaje više od 10 godina

Podsetimo, pevačica je nedavno govorila o svom partneru. Upoznali su se još 2013. godine, kada je njena karijera bila na samom vrhu. U tom periodu Jelena nije slutila da će se kasnije njihovi putevi ukrstiti.

- Upoznala sam ga krajem 2013. godine. Odjednom dobijam poziv, kaže ima pesmu za mene i da će mi se svideti. Ja u gomili poruka tad ipak odgovorim, svidi mi se pesma i dogovorimo se da se nađemo i popijemo kafu. I nikad se više nismo videli. Posle toliko godina taj čovek dolazi u moj život. Dobila sam simpatičnu poruku od njega: "Jeco, ajde da popijemo tu kaficu" - prisetila se Jelena za Adrija TV.

Ovako su izgledali kada su se prvi put pojavili zajedno u javnosti na jednom beogradskom događaju:

1/5 Vidi galeriju Jelena Vučković brani partnera Foto: Kurir

Nova ljubav posle kraha braka

Jelena je prošla je kroz težak životni period kada je saznala da ju je bivši suprug varao posle 13 godina zajedničkog života.

Nikada nije volela da bude u centru pažnje zbog skandala, te se trudila da svoj privatni život u potpunosti sačuva samo za sebe, ali skandal se desio. Naime, ona je u maju 2025. potvrdila je da prolazi kroz jedan od najtežih perioda u životu jer se razvodi od supruga Aleksandra Sofronijevića.

Njih dvoje su se venčali 2016. godine u tajnosti, a sve ove godine su živeli u Valjevu.

1/7 Vidi galeriju jelena Vučković o najbolnijoj temi Foto: Printscreen

O suprugu je uvek govorila sve najlepše, a svi su bili uvereni da su skladan par, zato je sve šokirala vest o njegovoj izdaji.

To je sada iza nje, jer je uspela da nastavi dalje i podigne glavu, a onda je, posle toliko godina, nova ljubav ušetala u njen život.

- Posle toliko godina, taj čovek dolazi u moj život. Ja sam se razvela i uzela sam neki stan i u nekom momentu počela sam malo da izlazim. Što kažu, čovek počne da živi drugu mladost - iskrena je bila pevačica za Grand.

Težak period ostavila iza sebe

Jelena ne krije da je težak period sada iza nje i da je prebrodila sve.

- Hvala Bogu, sve je iza mene. Uopšte ne razmišljam o tome, ja brzo prebolim sve u životu. Kada je neko dobar sa mnom, dobar je. Onog trenutka kada prestane, nekako brzo to premostimo - objasnila je ćerka pevačice Goce Božinovske i zaključila:

- Prešaltam se, jednostavno takva sam.

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