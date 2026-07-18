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Pevač Hasan Dudić odbio je da se pozdravi sa koleginicom Atinom Ferari na sahrani Andrije Bajića, nakon čega je ona javno govorila o neprijatnoj situaciji.

Svoju strane priče, za Kurir televiziju, iznela je Atina Ferari.

- Žalosno je što uopšte pričamo o ovome, jer sam ja došla da se oprostim od svog prijatelja, velike legende Andrije Bajića, ali i zbog njegove supruge Male Cane koju poznajem koliko i njega. Poslednjih 15, 16 godina bili smo bliski, uvek su bili zajedno i tako sam ih i upoznala. Ne mogu da kažem ništa osim onoga što sam videla svojim očima. To je zaista bila jedna ljubav. Ljudi mogu da pričaju šta žele, ali ja sam bila svedok njihovog odnosa. Išli smo zajedno na ručkove, bila sam kod njih, družili smo se i provodili mnogo vremena zajedno - počela je Atina Ferari.

starleta - Atina Ferari Foto: Kurir Televizija

"Živeli smo pod istim krovom više od godinu dana"

Govoreći o sukobu sa Hasanom Dudićem, navela je da joj nije jasno zbog čega je došlo do takve reakcije.

- Ne znam zbog čega se toliko naljutio. Nikada u životu nisam prva izazivala sukobe. Kada me neko dira, ja se branim, ali da ja nekoga prva napadam, pravim skandale i izazivam probleme - to nije moj način. Živeli smo pod istim krovom više od godinu dana tokom rijalitija, a posle toga smo se družili. Išli smo na festivale, koncerte, snimanja, ručkove i večere. Proveli smo mnogo trenutaka zajedno i zato ne vidim nijedan razlog da čovek ne može da mi pruži ruku. Došla sam tužna i potresena, samo da ispoštujem Andriju, njegovu porodicu i suprugu. Prišla sam kapeli, sačekala da se završi opelo, a kolega mi je rekao da je Hasan tu i predložio da mu se javim. Prišla sam, pružila ruku bez ikakve namere da razgovaram ili pravim scenu, a on mi je rekao: "Ti nemoj da se zdraviš sa mnom."

Kako je istakla, nije želela sukob i navela je da joj nije jasno zbog čega je došlo do promene u odnosu sa Hasanom.

- Bila sam u šoku. Nisam htela da pravim skandal, nije bilo ni vreme ni mesto da pitam zašto i zbog čega. Samo sam se okrenula i otišla. Ne mogu da verujem da čovek nije mogao da mi pruži ruku. Mislim da je namerno tako odreagovao i da je želeo da se o tome priča. Na sahranu Andrije Bajića došla sam u crnini, tužna i potresena. Došla sam da ispratim prijatelja. A pričamo o tome da je nekome zasmetala moja garderoba, dok su drugi ljudi dolazili u različitim izdanjima i njima ništa nije rekao. Poslednji put smo se videli u januaru ove godine na muzičkom festivalu u Bijeljini. Slikali smo se, šalili, dogovarali ručak. Sve je bilo normalno. Zato mi nije jasno šta se u međuvremenu dogodilo - prisetila se Atina.

Foto: Kurir Televizija

- Nakon svega usledile su uvrede, klevete i izmišljotine o meni. Imam i glasovne poruke. Čula sam i pretnje da će mi iščupati jezik. Ja nisam nikoga vređala niti sam želela sukob. Samo sam ispričala ono što se dogodilo. Smatram da je osnovna stvar u takvim situacijama pružiti ruku i pokazati poštovanje, posebno na mestu gde smo došli da ispratimo čoveka koji je preminuo - za Kurir televiziju, istakla je Atina Ferari.

04:52 "VREĐAO ME I PRETIO DA ĆE MI IŠČUPATI JEZIK!": Atina Ferari za Kurir televiziju iznela šokantne detalje sukoba sa Hasanom Dudićem na sahrani Andrije Bajića Izvor: Kurir televizija

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