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Miloš Bojanić je definitivno jedan od najomraženijih učesnika rijaliti šou programa ikada, bar kada je mišljenje njegovih nekadašnjih cimera u pitanju.

Dok ga je narod voleo, njegovi cimeri ga nisu simpatisali, ali kao miljenik gledalaca dobio je poziv da učestvuje u rijaliti šou programu Parovi svojevremeno.

Pobedio je na Farmi, bio i u rijalitiju "Dvor", pa i u "Zadruzi".

"Miloš je apsolutni favorit publike bio u svakom formatu, prosto ga narod obožava, dok cimeri koji su bili sa njim ne mogu očima da ga vide! Međutim, produkcija je rešila da mu uputi zahtev za učešće u rijalitiju i to sa posebnim povlasticama! Naime, kako sam čuo on bi u Parove ušao helikopterom, dok bi imao i posebnu sobu,i poslugu na raspolaganju 24 sata", rekao je izvor blizak produkciji tada.

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Foto: Kurir Televizija

 Renovirao kuću

Pevač Miloš Bojanić tokom dugogodišnje karijere stekao je veliko bogatstvo, koje je, kako i sam ističe, ulagao prvenstveno u nekretnine. Među njima se posebno izdvaja njegova luksuzna vila u Crnoj Gori.

Bojanić je vlasnik prostrane dvospratne vile u Herceg Novom sa velikim dvorištem, a svojevremeno je otkrio da je za ovu nekretninu izdvojio čak dva miliona evra.

U renoviranje kuće na moru uložio je još 200.000 evra kako bi svaki detalj bio po njegovom ukusu.

Miloš Bojanić Foto: Pritnscreen/Grandonline

Ono što vilu čini posebnom je i privatna plaža koju pevač poseduje, rezervisana samo za potrebe gostiju kuće.

Vila se nalazi u Baošićima i poseduje nekoliko apartmana, a svaki ima izlaz na terasu ograđenu staklom.

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pedofil Izvor: Kurir