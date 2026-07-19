GDE JE DANAS NAJLEPŠA UČESNICA ZADRUGE IKAD? Celu sezonu ćutala i osvojila treće mesto, Srbi ostali opčinjenim njom, a danas živi daleko
Iako je "Elita 9" svojom gledanošću bacila u senku učesnike ranijih sezona, pojedini rijaliti igrači i dalje su pod budnim okom pripadnika sedme sile i rijaliti fanova.
Sofi Tikačenko nakon što je osvojila treće mesto u superfinalu prošle sezone najgledanijeg rijalitija, otpočela je emotivnu vezu, putovala, a sada je otkrila i koja je nova destinacija na kojoj se nalazi.
Sofi se oglasila na svom Instagram profilu i otkrila da je neko vreme boravila u Sloveniji. Objavila je prelep kadar uslikan tokom zalaska sunca i napisala:
- Zadnji dan u Sloveniji.
Raskinula vezu
Sofi je raskinula vezu, a ovako je govorila na tu temu
- Razlikujemo se u stavomima. Doneli smo odluku da raskinemo. Postepeno se to dešavalo, nedelja koja je iza nas je je bila ključna. Sitnice su u pitanju, ali je bolje ako smo razdvojeni - rekla je Sofi.
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