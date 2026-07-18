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Bivši učesnik takmičenja "Zvezde Granda" Daniel Trenčovski već godinama živi u Parizu i najčešće i nastupa u glavnom gradu Francuske.

Proteklih dana u Parizu je bilo uzbudljivo. Slavio se Dan Bastilje, ali se i tugovalo zbog poraza francuskih fudbalera u polufinalu Svetskog prvenstva u fudbalu.

Trikolori su poraženi od Španije i danas će sa protiv Engleske boriti za utešno, treće mesto na Mundijalu, dok je finalni duel između Argentine i Španije zakazan za nedelju, 19. jul.

Daniel nam je otkrio kakva je atmosfera među navijačima nakon polufinala SP i kako su Francuzi podneli poraz od Španaca.

- Posle utakmice Pariz je vrlo brzo utihnuo. Možda je razočaranje još veće jer se meč igrao baš 14. jula, na najveći državni praznik u Francuskoj. Mnogi su se nadali da će Dan Bastilje ove godine dobiti još jedan razlog za slavlje. Kafići u kojima su navijači gledali meč ispraznili su se za svega nekoliko minuta. Nije bilo veće nervoze ni incidenata, ljudi su uglavnom u tišini otišli kući. Kada razgovarate sa navijačima, svi imaju isti utisak, da je Španija bila bolji tim i da Francuska nije pokazala ono što je prikazivala tokom turnira - otkrio nam je folk pevač i potom dodao:

1/5 Vidi galeriju Daniel Trenčovski Foto: Printscreen YouTube

- Mnogi su verovali da je ovo trebalo da bude ta godina za treću zvezdicu. O ovoj reprezentaciji se mesecima govorilo kao o jednoj od najboljih na svetu i jednoj od glavnih favorita za titulu. Tu priču nisu gradili samo navijači, već i mediji, bivši reprezentativci... Zato ovaj poraz posebno teško pada.

Daniel nam je otkrio i ko je navijače iz Francuske najviše razočarao nakon polufinala.

- Najviše kritika ide na račun većih zvezda kao Mbapea, od koga su svi očekivali da napravi razliku kada je bilo najvažnije. Pominju se i odluke Didijea Dešanpa, kome je ovo poslednji turnir kao selektora Francuske, pa se već govori o novoj eri sa Zinedinom Zidanom. Videćemo šta donosi vreme.

A kada je u pitanju finale u kojem se sastaju Španija i Argentina, Francuzi imaju više simpatija za Špance.

- A kada je reč o finalu, jedno je sigurno, ovde malo ko želi da vidi Argentinu kao novog svetskog prvaka. Rivalitet iz finala 2022. i dalje je veoma prisutan, pa mnogi Francuzi kažu da će u finalu navijati za Španiju.