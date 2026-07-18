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Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Sledeća poruka bila je za Staniju Dobrojević, a posebnu pažnju privukle su reči njene majke koja je pored emotivne poruke za ćerku imala i kritike. Pored najbližih oglasio se i nekadašnji učesnik "Zadruge" Marko Osmakčić koji je za nju imao ozbiljne reči podrške.

- Ja znam koliko je njima teško jer se ne oglašavaju za medije. Žao mi je jer mi brat nije tu i samo da zna da ga volim najviše na svetu. Ništa nisam slušala, kako je tako je, ali kažu da ima lepih vest. Hvala mami i znam da mi najviše ovde zamera moj rečnik, ali je ovo moje borbeno polje i drugačije ne bih znala da se borim. Borim se maksimalno koliko mogu. Hvala teta Nadi koja je puna života i uvek je bila podrška Asminu i meni, navijala je da ljubav uspe. Uvek je držala njegovu mušku stranu, a tek sad vide sa kim sam bila u vezi. Moja Maja je tu podrška godinama i nikad mi nije okrenula leđa. Pozdrav za moju porodicu, baku i deku. Što se tiče braleta (Marko) jako lepo iznenađenje jer nismo komunicirali tri godine jer mi Asmin nije dao, a nisam mu čak ni rođendan čestitala. Od 15 godina moj učešča majka je najviše volela Marka Osmakčića i drago mi je da je ova kuća pustila snimak. Ovo je jedina osoba koja je za 15 godina imala lepe reči za mene jer su mene pljuvali i bivš momci, prijatelji, a ovo je jedini momak koji je uvek bio ovakav. On je bio moj drugi i ostao je drug, iako se nismo videli od snimanja spota. Mojoj mami si uvek bio melem za ranu jer je uvek slušala bljuvotine o meni - govorila je Stanija.

1/7 Vidi galeriju Stanija i Lepi Mića Foto: Printscreen Pink, Printscreen

Asmin zlonameran

- Ta Nada jeste luda i simpatična bakica i uvek je bila uz mene. Ovo je dokaz da majke nisu krive za decu, kao što mene moja nije odgajala da se ovako ponašam. Vidim da je žena gospođa i da se stidi njenog rečnika i ponašanja. Brat se verovatno nije pojavio jer ga je sramota kako se Stanija ponaša. Ona je njih obrukala, zato Stanija sad i plače. Nije mi jasno da joj majka odmah ide na more, a ćerku mesecima nije videla. Njena majka je dama, a ona ološ - pričao je Asmin.

- Moja mama putuje po čitavoj Srbiji, a to zakazuju pola godine ranije da bi dobijale popuste i to je verovatno ta priča. Makar će da dođe na finale - rekla je Stanija.

- Maja joj je bila najbolje drugarica, ali je vodi u propast. Ona joj je rekla da ide na klipicu sa Aneli, pa se samo izblamirala - dodao je Durdžić.

- Na mene niko ne može da utiče. Ovo što priča je ružno. Evo kako sam ja komentarisala njegovu porodicu, a pogledajte kako on komentariše ljude koji su njemu bili u životu. Maja je njemu bila tu za sve, a kad ja nisam u Rumi on se sa njom viđao - govorila je Stanija.

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