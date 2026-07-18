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Goga Babić i Marko Gačić ove subote pevaju zajedno i to na jednoj svadbi!

Kako se saznaje, u pitanju je svadba u jednom gradu u Srbiji, koja je dogovorena još početkom prošle godine, kada ništa nije slutilo da će doći do rastanka estradnog para.

- Oni su u to vreme imali zajednički menadžment, ali Goga je tek ponekad radila, jer je sve vreme bila posvećena deci i kući. Iako je Goga nedavno promenila menadžment i maksimalno se aktivirala kada je posao u pitanju kako bi mogla da izdržava decu nakon Markovog odlaska od kuće, ovaj angažman nije mogla da otkaže upravo zato što je kapara davno data i nije želela da pokvari dan ljudima koji se venčavaju - ističe izvor.

1/7 Vidi galeriju Marko Gačić i Goga Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija

Kako kaže, iako je Marko još tokom braka započeo vezu s devojkom, zbog koje je potom i ostavio Gogu i decu, ni on ovaj angažman nije otkazao.

- Poznato je da Marko čeka dete s devojkom koja mu je bila ljubavnica jer su vezu započeli dok je bio u braku, pa je možda bilo očekivano da će on eskivirati nastup sa još uvek zakonitom ženom, ali to se nije desilo, tako da će danas nastupiti zajedno - objašnjava sagovornik.

Goga na slavlju, a Marko ne

Podsetimo, Goga je nedavno prisustvovala i slavlju porodice Gačić, kada je Markova rođena sestra dobila dete, dok se on nije pojavio.

1/5 Vidi galeriju Marko Gačić u žiži interesovanja Foto: ATA images, Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Porodica Gačić nije bila na okupu ni kada je Marko pravio slavlje povodom otkrivanja pola deteta koje čeka sa izvesnom Saškom. Njegov otac je istakao da nisu bili pozvani, dok je Marko za medije rekao kako je bila pozvana samo mlađa ekipa.

Goga i Marko u braku su dobili dvoje dece.

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