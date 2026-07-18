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Danas se u najgledanijem rijalitiju u regionu "Elita 9" održava specijalna emisija, samo dva dana pred veliko superfinale. Voditeljka Maša Mihailović došla je u Belu kuću, a finalistima će biti emitovane video poruke njihovih porodica i prijatelja.

Video poruku dobio je i Luka Vujović od svoje majke Biljane Vujović, koja nije krila sreću zbog trudnoće Anite Stanojlović.

- Nisam je prepoznao, žena je ostarila... Ja ne mogu da pričam - plakao je Luka.

- Sve je super - dodala je Anita.

1/6 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen, Pritnscreen/Instagram

- Nije super, radi se o fantaicima i bolesnim ljudima, a znam kroz šta je prošla. Ja znam sa kim sam imao posla i to nije podrška nego fantici koji sve gaze. Ja znam šta je moja porodica pretpela zbog sukoba sa Aneli i sve ću da obijavim. Ja znam šta je moj sin sve dobijao kad je uzimao u usta mog sina i moju bivšu ženu. Moj sin je preko 500 poruka dobio tokom osmice, dobijao je njenu vaginu - jecao je Luka.

- Sad dobija od Anite - rekla je Aneli.

- Mi grešimo i sve što proživi moja majka to je zbog mene. Ja kad bih mogao birao bih da društvene mreže ne postoje. Ja neću da se obazirem, znam da je Anita dobila podršku od cele porodice i svi jedva čekaju da je upoznaju. Nina je izabrala drugog čoveka, a rekli su da će ona biti jedina koja e prihvaćena, a sledeća koja je trudna sa mnom. Kad ona podari unuče to je njihova krv - pričao je Luka.

- Meni je drago da vidim Biljanu i baš je lepo pričala. Mene je svaka svekrva volela. Mislim da majke imaju razumevanje za godine i da sam grešila. Videla je žena koliko smo se borili i kako su nas gazili ovde. Verujem da će i sa njegovim tatom biti drugačija situacija. Baja kad me bude upoznao i kad budem spremila jedan ručak domaćinski verujem da ću biti prihvaćena jer se to ceni i poštuje. Čula sam da će Aleksej i Noa biti tu i drago mi je - pričala je Anita.

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