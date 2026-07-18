ŠOK BOMBA U ELITI PRED SAMO FINALE! Momak koji je uradio najluđu stvar u istoriji rijalitija se obratio učesnicima, zanemeli kada su ga videli
Samo dva dana pred veliko superfinale rijalitija "Elita 9", u Beloj kući je održana specijalna emisija koja je potpuno prodrmala finaliste. Voditeljka Maša Mihailović ušla je na imanje kako bi učesnicima pokazala video-poruke podrške koje su im uputili porodica i prijatelji.
Najveći šok usledio je tokom snimka posvećenog Staniji Dobrojević, kojoj se javno obratila majka. Pored reči ljubavi, majka je Staniji uputila i kritike.
Ipak, pravo iznenađenje bio je nekadašnji zadrugar Marko Osmakčić, koji važi za velikog zavodnika i koji se takođe oglasio u poruci i Staniji poslao snažne reči podrške pred sam kraj takmičenja.
- Ja znam koliko je njima teško jer se ne oglašavaju za medije. Žao mi je jer mi brat nije tu i samo da zna da ga volim najviše na svetu. Ništa nisam slušala, kako je tako je, ali kažu da ima lepih vest. Hvala mami i znam da mi najviše ovde zamera moj rečnik, ali je ovo moje borbeno polje i drugačije ne bih znala da se borim. Borim se maksimalno koliko mogu. Hvala teta Nadi koja je puna života i uvek je bila podrška Asminu i meni, navijala je da ljubav uspe. Uvek je držala njegovu mušku stranu, a tek sad vide sa kim sam bila u vezi. Moja Maja je tu podrška godinama i nikad mi nije okrenula leđa. Pozdrav za moju porodicu, baku i deku. Što se tiče braleta (Marko) jako lepo iznenađenje jer nismo komunicirali tri godine jer mi Asmin nije dao, a nisam mu čak ni rođendan čestitala. Od 15 godina moj učešča majka je najviše volela Marka Osmakčića i drago mi je da je ova kuća pustila snimak. Ovo je jedina osoba koja je za 15 godina imala lepe reči za mene jer su mene pljuvali i bivši momci, prijatelji, a ovo je jedini momak koji je uvek bio ovakav. On je bio moj drugi i ostao je drug, iako se nismo videli od snimanja spota. Mojoj mami si uvek bio melem za ranu jer je uvek slušala bljuvotine o meni - govorila je Stanija.
Marko Osmakčić bio spreman da zbog Stanije uđe u Elitu: "Branio bih te do zadnjeg"
Podsetimo, bivši rijaliti učesnik Marko Osmakčić nedavno je javno uputio reči podrške Staniji Dobrojević, koja se trenutno nalazi u rijalitiju „Zadruga 9 Elita“. On je na svom Instagram profilu podelio njenu fotografiju sa imanja i poslao joj emotivnu poruku.
Marko je naglasio da bi zbog nje bio spreman čak i da ponovo uđe u rijaliti kako bi je zaštitio od svih napada.
"E moje Stanče drago. Šaljem ti ogromnu snagu i podršku da izguraš sve do kraja, a znam da ti to možeš. Preživela si ti i gore stvari. Inače mi pomisao ne bi pala na rijaliti, ali zbog tebe bih bez problema bio tamo i branio te do zadnjeg. Armija vojske ti ništa ne bi mogla. Malo je tako dobrih i neiskvarenih ljudi kao što si ti" - napisao je Osmakčić.
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