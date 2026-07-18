- Ja znam koliko je njima teško jer se ne oglašavaju za medije. Žao mi je jer mi brat nije tu i samo da zna da ga volim najviše na svetu. Ništa nisam slušala, kako je tako je, ali kažu da ima lepih vest. Hvala mami i znam da mi najviše ovde zamera moj rečnik, ali je ovo moje borbeno polje i drugačije ne bih znala da se borim. Borim se maksimalno koliko mogu. Hvala teta Nadi koja je puna života i uvek je bila podrška Asminu i meni, navijala je da ljubav uspe. Uvek je držala njegovu mušku stranu, a tek sad vide sa kim sam bila u vezi. Moja Maja je tu podrška godinama i nikad mi nije okrenula leđa. Pozdrav za moju porodicu, baku i deku. Što se tiče braleta (Marko) jako lepo iznenađenje jer nismo komunicirali tri godine jer mi Asmin nije dao, a nisam mu čak ni rođendan čestitala. Od 15 godina moj učešča majka je najviše volela Marka Osmakčića i drago mi je da je ova kuća pustila snimak. Ovo je jedina osoba koja je za 15 godina imala lepe reči za mene jer su mene pljuvali i bivši momci, prijatelji, a ovo je jedini momak koji je uvek bio ovakav. On je bio moj drugi i ostao je drug, iako se nismo videli od snimanja spota. Mojoj mami si uvek bio melem za ranu jer je uvek slušala bljuvotine o meni - govorila je Stanija.