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Voditelj Ognjen Amidžić je priredio izuzetno putovanje za svoju suprugu Minu i ćerku Lolu - iznajmio se je privatni avion.

Mina se zbog toga oglasila, pa svoje oduševljenje prenela svojim pratiocima na društvenim mrežama. Otkrila je da je ovo bio Lolin prvi let avion, i to ni manje, ni više nego privatnim. I sama Mina je istakla da je Ognjen ovim potezom postavio visoke standarde, a potom uputila šaljivu poruku koja je privukla veliku pažnju na Instagramu.

Foto: Printscreen Instagram

- Tata je postavio visoke standarde, puno sreće želim muškarcu kojeg ona jednog dana odabere - napisala je Mina, a objava je ubrzo prikupila brojne reakcije.

Na ovaj način, Ognjen je pokazao koliko je posvećen porodici, što su mnogi pratioci i prokomentarisali. Inače, Mina i Ognjen uživaju u skladnom braku, a iz njihove ljubavi su ponikli ćerka Lola i sin Perun, dok voditelj iz prvog braka ima i sina Matiju.

Inače, Mina je aktivna na društvenim mrežama, pa neretko deli lepe trenurke iz njihovog svakodnevnog života. Ono što ovaj par posebno spaja i povezuje, jeste to što se njihove porodice godinama poznaju. Naime, njegov otac je bio razredni starešina Mininoj majci, a voditelj je o tome jednom prilikom otvoreno i govorio, prenosi Pink.rs:

1/10 Vidi galeriju Porodična idila Ognjena i Mine Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

- Ispostavilo se da moj tata bio razredni Mininoj mami. Kad je moj tata završio fakultet sa 24 godine, poslali su ga u Šabačku gimnaziju da predaje istoriju. U prvom odeljenju u kom je bio razredni bila je Minina mama, koja je u tom trenutku mlađa od njega šest godina - ispričao je nedavno Ognjen.

Suočavali se sa osudama

Podsetimo, iako uživaju u porodičnom životu, Mina se ponekad suočava sa negativnim komentarima i osudama na račun njihovog odnosa, zbog čega je svojevremeno na Instagramu odlučila da pokaže kakve poruke dobija.

Sve je počelo nakon što je na svom profilu podelila razmišljanje o važnosti porodice:

1/5 Vidi galeriju Mina Naumović Foto: Printscreen

- To što ponesemo iz kuće - to nam je. Sve je posle kroz život samo nadgradnja. Srećna sam i zahvalna što bolje temelje nisam mogla imati.

Šok poruka

Ubrzo su usledile oštre uvrede jednog pratioca:

- Lepo te je mama naučila da rasturaš tuđe brakove, zavodiš i otimaš tuđe muževe i oca detetu, svaka čast. Bravo za roditelje i vaspitanje.

Mina je tada odlučila da javno objavi poruku i odgovori:

- Ja vas molim da ne preskačete terapije i da mi se skinete sa vrata - napisala je Mina tada.

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