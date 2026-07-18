OD VOZAČA KAMIONA DO USPEŠNOG BIZNISMENA: Životna priča muža poznate pevačice ostavlja bez daha
Mediji su uslikali popularnu muzičku zvezdu Maju Berović tokom opuštanja na crnogorskom primorju. Pevačica boravi u Bečićima sa svojim suprugom Alenom Dragosavom, sa kojim ima sina Lava.
Par je primećen u bašti jednog luksuznog kompleksa pored bazena, gde su uživali u kafi i svežem voću.
Dok je Alen bio u ležernom izdanju, Maja je plenila izgledom sa modernim naočarima za vid i prepoznatljivom plavom kosom, neprestano razgovarajući na telefon.
"Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u njega"
Podsetimo, Maja Berović je svog supruga upoznala na nastupima, a Alen je bio redovan gost u objektu u kojem je ona pevala.
- Dolazio je na svaki moj nastup i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe - pričala je jednom prilikom pevačica.
Alen joj je, kako pevačica sama tvrdi, finansijski pomogao kada je trebalo da objavi prvi album.
- Nakon nekog vremena shvatili smo da ne možemo tako i da nam je previše stalo da bi sve ostalo na platonskoj ljubavi. Vrlo brzo smo donijeli odluku da živimo zajedno, što je bilo teško saopštiti mojoj mami, koja je samohrana majka i kojoj je odvajanje ženskog deteta tako rano bilo bolno. Ipak, nije stala na put mojoj sreći. Alen mi je pomogao finansijski i moralno da objavim prvi album. Sada, nekoliko godina posle toga, ja sam neko ko sam može da ulaže u svoju karijeru - otkrila je jednom prilikom pevačica.
- On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar - govorila je.
Inače, na početku njihove veze Alen je, kako tvrde mediji, vozio kamione, a je kasnije od toga napravio veliki biznis, te danas poseduje svoje kamione i ima oko 83 zaposlena radnika.
kurir / blic
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