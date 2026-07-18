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Mediji su uslikali popularnu muzičku zvezdu Maju Berović tokom opuštanja na crnogorskom primorju. Pevačica boravi u Bečićima sa svojim suprugom Alenom Dragosavom, sa kojim ima sina Lava.

Par je primećen u bašti jednog luksuznog kompleksa pored bazena, gde su uživali u kafi i svežem voću.

Dok je Alen bio u ležernom izdanju, Maja je plenila izgledom sa modernim naočarima za vid i prepoznatljivom plavom kosom, neprestano razgovarajući na telefon.

1/5 Vidi galeriju Maja Berović život na točkovima Foto: Kurir, Shutterstock, Damir Dervišagić, Printscreen

"Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u njega"

Podsetimo, Maja Berović je svog supruga upoznala na nastupima, a Alen je bio redovan gost u objektu u kojem je ona pevala.

- Dolazio je na svaki moj nastup i sve se završavalo na pogledima, jer sam imala samo 17 godina. Bila sam maloletna i ludo zaljubljena u čoveka koji dolazi na moje nastupe - pričala je jednom prilikom pevačica.

Alen joj je, kako pevačica sama tvrdi, finansijski pomogao kada je trebalo da objavi prvi album.

- Nakon nekog vremena shvatili smo da ne možemo tako i da nam je previše stalo da bi sve ostalo na platonskoj ljubavi. Vrlo brzo smo donijeli odluku da živimo zajedno, što je bilo teško saopštiti mojoj mami, koja je samohrana majka i kojoj je odvajanje ženskog deteta tako rano bilo bolno. Ipak, nije stala na put mojoj sreći. Alen mi je pomogao finansijski i moralno da objavim prvi album. Sada, nekoliko godina posle toga, ja sam neko ko sam može da ulaže u svoju karijeru - otkrila je jednom prilikom pevačica.

1/5 Vidi galeriju MAJA BEROVIĆ STIGLA NA MERLINOV KONCERT, PA ŠOKIRALA: Ovo je naš dejt, ovo je jedno romantično veče Foto: Petar Aleksić

- On je moja najveća podrška i producent je svega ovoga. Usmereni smo jedno na drugo i zajedno osmišljavamo sve. I kad je vizuelni identitet u pitanju, moram da priznam da je on moj najveći kritičar - govorila je.

Inače, na početku njihove veze Alen je, kako tvrde mediji, vozio kamione, a je kasnije od toga napravio veliki biznis, te danas poseduje svoje kamione i ima oko 83 zaposlena radnika.

kurir / blic

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