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Rijaliti učesnica Stanija Dobrojević ne može da se smiri nakon što je videla video-poruku koju je njena nekadašnja bliska prijateljica Tamara Radomanposlala Aniti Stanojlović. Stanija je doživela potpuni slom u kući odabranih, gde je šetajući i govoreći sama sa sobom žestoko oplela po bivšoj drugarici, optužujući je da je medijima prodala njene najdublje tajne.

U trenucima ogromnog besa i razočaranja, Stanija je uputila brutalne reči na račun Tamare, jasno joj stavljajući do znanja da je prešla sve granice.

„Zarađuj na budalama, boli me uvo, ali nemoj da pričaš o meni. Kakav si prijatelj ako iznosiš tajne? Ista si kao drugi što su izdavali prijatelje. Dok sam bila sa Filipom i Markom izlazile su neke tačne informacije, a otkad te nema nikad ništa nije izašlo. Jedna stvar koja je izašla u medijima samo si ti to znala. Mrš bre!“

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

"Smeće obično"

Dobrojevićeva se potom osvrnula na to da je tokom njihovog prijateljstva uvek bila lojalna, te je Tamarin potez uporedila sa Asminom i njegovim pokušajima da kreira rijaliti priče:

„Šta si bolja od Asmina kad mi je nudio rijaliti priče kad sam govorila da hoču porodicu? Tako ti isto sa Anitom pravi priče kroz sledeće sezone. Da li sam ja tebe ikad prodala ili bilo šta iz tvog života? Mrš smeće obične. Ništa nisam pričala, a svašta je bilo, a ti ideš sa Urošem Stanićem da pričaš. To su bolesnici bolesni.“

Na samom kraju, Stanija je želela da razjasni situaciju sa Anitom Stanojlović kako ne bi došlo do nesporazuma među njima u kući, naglašavajući da je njen bes usmeren isključivo ka bivšoj drugarici:

„Anita, ovo što sam ja pop*zdela je zbog Taše, a nema veze sa tobom. Ovo je mogla da bude bilo koja druga devojka i nema veze sa vama“.

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