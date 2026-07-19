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Učesnica rijalitija Maja Marinković svojevremeno je bez zadrške govorila o veoma intimnim detaljima iz privatnog života, pa je tako priznala da je imala više prekida trudnoće, kao i da je često koristila pilulu za hitnu kontracepciju, poznatu kao "pilula za dan posle".

Foto: Printscreen Pink

Kako se rijaliti "Elita" približava velikom finalu, Maja je i ove sezone jedna od najkomentarisanijih učesnica. Pored turbulentnog odnosa sa Asminom Durdžićem, pažnju javnosti privukle su i njene ranije ispovesti o kontracepciji i prekidima trudnoće, o kojima je otvoreno govorila pred kamerama.

- Ona je jednu tabletu i to nije strašno, ali iz ličnog iskustva mogu da kažem da ne sme često da ih uzima jer može da napravi kolaps u organizmu. Tabletu za "dan posle" može da popije jednom u šest meseci - započela je Maja, pa se osvrnula na sopstveno iskustvo:

- Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za "dan posle" i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja devojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila.

"Ni otac nije mogao da me obuzda"

1/4 Vidi galeriju Maja prebacuje Alibabi s kim je pušio cigaru i što se smejao Foto: Prinscreen Pink

Maja priznaje da je oduvek bila svojeglava i da je teško prihvatala savete okoline:

- Uvek sam bila svojeglava. Ni otac nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome jer moj otac sve sluša. Deo ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spreče trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled.

Za kraj, uputila je poruku mladim devojkama:

- Mlade devojke treba da vode računa o tome šta rade. Treba da se koristi zaštita i nikad ne treba da dopuste da muškarac određuje to da li treba da se štite ili ne. To treba da se podrazumeva, a ako neko ne želi da stavi kondom tokom odnosa, ne treba ni da ga pogleda.