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Borba za veliko finale "Zadruge 9 Elite" ulazi u završnicu, a sinoćnje izbacivanje potpuno je uzdrmalo Belu kuću. Mina Vrbaški napustila je rijaliti tik pred superfinale, zauzevši 24. mesto, što je iznenadilo i cimere i gledaoce.

Foto: Printscreen Pink

Voditelj Milan Milošević najpre je podigao Nerija, koji je priznao da su njegovi glasači ovoga puta podbacili, ali je poručio da veruje u plasman u superfinale i dodao da bi voleo da ispadne tek posle Hane.

Među ugroženima našao se i Marko Janjušević Janjuš, koji je kroz osmeh primetio da ga Milan podiže već treći put, uz uverenje da će njegovi fanovi biti znatno aktivniji u završnici. Njegovu izjavu ironično je prokomentarisala Milena Kačavenda, poželela mu prvo mesto i usput se osvrnula na reakcije koje je izazvao njen klip o deci.

Na listi ugroženih bio je i Asmin Durdžić, koji je poručio da su njegovi glasači "zakazali jer gledaju Mustafin stori", ali je samouvereno istakao da sebe vidi među dva najbolja takmičara.

Milan je potom podigao i Jovanu Tomić Matoru, Boginju, koja je ubrzo vraćena na svoje mesto, kao i Minu Vrbaški. Nakon što je Janjuš proglašen sigurnim, a potom i Asmin i Matora, napetost u Beloj kući dostigla je vrhunac, jer je postalo jasno da će upravo Mina završiti svoje učešće pred samo superfinale.

Odluka publike: Mina Vrbaški osvojila 24. mesto!

1/4 Vidi galeriju Elita 9 Foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Boba Nikolić

Nakon velike neizvesnosti, Milan Milošević je saopštio konačnu odluku publike – Belu kuću tik pred superfinale napušta Mina Vrbaški, koja je osvojila 24. mesto u Eliti 9. Ova odluka ostavila je njene cimere u potpunom šoku

Podsetimo, Zadrugu 9 Elitu su dva dana pred finale napustili Bora Santana i Sara Stojanović.