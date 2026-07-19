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Bivša policijska službenica i nekadašnja učesnica rijalitija Ljiljana Stevanović, poznatija kao Lili, ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila provokativan snimak sa balkona.

Foto: Printscreen RED tv

Nakon odlaska iz policijske službe, Lili se posvetila kreiranju sadržaja za platformu za odrasle, gde redovno objavljuje fotografije i video-zapise koji izazivaju brojne reakcije pratilaca.

Ovoga puta pozirala je na balkonu u haljini sa dubokim dekolteom, bez brushaltera, zbog čega je njen stajling odmah postao glavna tema komentara na društvenim mrežama.

00:09 Bivša inspektorka bez brusa Izvor: Instagram/ljiljanastevanovic_lily

Uz osmeh i samouverene poze, još jednom je privukla pažnju svojih pratilaca, dok na društvenim mrežama često deli delić atmosfere sa snimanja, dok ekskluzivniji sadržaj objavljuje na platformi za odrasle, gde ima veliki broj pretplatnika.

Miljana Kulić je nagovorila na erotsko fotografisanje

1/5 Vidi galeriju Lili je šokirala javnost priznanjem da ne nosi donji veš zbog svojih oblina. Foto: Printscreen RED tv, Printscreen/Red Tv, Kurir Televizija

Podsetimo, Ljiljana je u javnost dospela kao policijska službenica i učesnica rijalitija, a kasnije je otvoreno govorila o odluci da se oproba u erotskom fotografisanju. Svojevremeno je ispričala da ju je na taj korak podstakla Miljana Kulić.

Danas je, sudeći po objavama, potpuno promenila životni pravac i provokativnim izdanjima ne prestaje da izaziva pažnju javnosti.