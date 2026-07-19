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Voditeljka Suzana Mančić već 25 godina uživa u ljubavi sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom, a sada je iznenadila javnost iskrenim priznanjem da je u jednom trenutku bila u iskušenju da ga prevari.

Foto: ATA images

Suzana i Simeon svoju dugogodišnju vezu krunisali su brakom 2018. godine, a od tada žive na relaciji Beograd–Atina. Nekadašnja loto devojka, koja i danas važi za jednu od najatraktivnijih javnih ličnosti na domaćoj sceni, otvoreno je govorila o iskušenjima u braku i priznala da joj je u jednom periodu kroz glavu prošla pomisao na prevaru.

- Padalo mi je na pamet da prevarim muža, ali se onda presaberem i shvatim da nije vredno, rekla je Suzana za Hype TV, a onda je progovorila o ženama koje su se, kako kaže često konsultovale sa njom oko korekcija.

- Da li da urade ovo, da li da urade ono, koliko im smetaju godine. Ženski rod je u principu žigosan posle 35. godine, posle 35. godine sve smo babe i to nikome nije prijatno. To se dešava i u porodici i u društvu, ja imam prijateljice koje su ozbiljne biznis gospođe, imaju dobre poslove, ali nikada ne govore koliko imaju godina jer ako kažu koliko godina imaju neće da rade sa njima. Ja nemam problema da kažem da ću u novembru napuniti 70 godina, rekla je Suzana.

Ko je uspešan Grk, muž Suzane Mančić

1/5 Vidi galeriju Najpoznatija "loto" devojka Suzana Mančić 25 godina u braku je sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom. Foto: Damir Dervišagić, Luka šarac, Marina Lopičić, Damir Dervišagić, Marina

Simeon Ocomokos poznat je kao biznismen, ali mnogi ne znaju čime se on tačno bavi.

Simeon je završio pravo i ekonomiju na univerzitetu u Atini, a radio je kao stručnjak za komercijalu pri američkoj ambasadi u Atini. Bio je i izvršni direktor Američko-helenske privredne komore, kao i generalni sekretar poslovnih saveta između Grčke i drugih zemalja.

Od 1997. godine on je osnivač SGT, kompanije za korporativne komunikacije, a onda je otvorio i filijalu u Beogradu – Tsomokos Group International (TGI), preneli su ranije domaći mediji.