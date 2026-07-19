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Mlada muzička zvezda Džejla Ramović još jednom je pokazala zbog čega važi za jedan od najboljih vokala u regionu, ali i izvođača koji svojom muzikom povezuje publiku bez obzira na granice. Njen nastup u Vodicama u Hrvatskoj obeležila je sjajna atmosfera, a jedan trenutak ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.

Foto: Miomir Milić

Pred prepunim klubom Džejla je nizala svoje i tuđe hitove, a posebno oduševljenje usledilo je kada je zapevala legendarnu pesmu "Đurđevdan". Iako pojedini izvođači pažljivo biraju repertoar u zavisnosti od mesta nastupa, ona je bez zadrške izvela ovaj vanvremenski hit, što je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom i pevanjem u glas od prvog do poslednjeg stiha.

Snimci sa nastupa ubrzo su preplavili TikTok i Instagram, a nizali su se komentari poput: "Muzika nema granice", "Bravo, Džejla", "Kakva energija". Mnogi su istakli da je upravo ovakva atmosfera dokaz da dobra muzika spaja ljude.

Nakon koncerta, pevačica se zahvalila publici na sjajnom prijemu i nezaboravnoj večeri. Ipak, osim zbog nastupa.

Podsetimo, Džejla je poslednjih nedelja u centru pažnje i zbog sve češćih priča o odnosu sa kolegom i jednom od najpopularnijih mladih pevača, Jakovom Jozinovićem, koje su dodatno podgrejale fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Jakov Jozinović i Džejla Ramović Foto: Printscreen, printscreen iks, Damir Dervišagić

Oštre kritike

Podsetimo, korisnici Iksa su bili bez dlake na jeziku kada su govorili o navodonoj vezi Jakova i Džejle. Većina njih je smatrala da je taj odnos izdaja načinjena prema Bojanu.

- "Jakov 2025. dok peva pesmu svog druga, da bi mu 2026. ukrao devojku kojoj je pesma i posvećena!", "Džejla je ostavila Bojana zbog Jakova?", "Ovaj Bojan je tako seksi, Jakov ne može ni da mu priđe!", "Klasična izdaja!", "Ovo je baš dno dna što su uradili Džejla i Jakov, bez obzira na to da li se radi samo o marketingu ili su se stvarno smuvali!", "Bojan je pametno uradio što ih je blokirao!", "Jakov mi se posle ovoga baš zgadio, ovo mu nije trebalo!" - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Kurir.rs