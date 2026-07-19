DŽEJLA ZAPEVALA "ĐURĐEVDAN" USRED HRVATSKE! Publika pala u trans i pevala uglas, snimak zapalio mreže (VIDEO)
Mlada muzička zvezda Džejla Ramović još jednom je pokazala zbog čega važi za jedan od najboljih vokala u regionu, ali i izvođača koji svojom muzikom povezuje publiku bez obzira na granice. Njen nastup u Vodicama u Hrvatskoj obeležila je sjajna atmosfera, a jedan trenutak ubrzo je postao viralan na društvenim mrežama.
Pred prepunim klubom Džejla je nizala svoje i tuđe hitove, a posebno oduševljenje usledilo je kada je zapevala legendarnu pesmu "Đurđevdan". Iako pojedini izvođači pažljivo biraju repertoar u zavisnosti od mesta nastupa, ona je bez zadrške izvela ovaj vanvremenski hit, što je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom i pevanjem u glas od prvog do poslednjeg stiha.
Snimci sa nastupa ubrzo su preplavili TikTok i Instagram, a nizali su se komentari poput: "Muzika nema granice", "Bravo, Džejla", "Kakva energija". Mnogi su istakli da je upravo ovakva atmosfera dokaz da dobra muzika spaja ljude.
Nakon koncerta, pevačica se zahvalila publici na sjajnom prijemu i nezaboravnoj večeri. Ipak, osim zbog nastupa.
Podsetimo, Džejla je poslednjih nedelja u centru pažnje i zbog sve češćih priča o odnosu sa kolegom i jednom od najpopularnijih mladih pevača, Jakovom Jozinovićem, koje su dodatno podgrejale fotografije koje su osvanule na društvenim mrežama.
Oštre kritike
Podsetimo, korisnici Iksa su bili bez dlake na jeziku kada su govorili o navodonoj vezi Jakova i Džejle. Većina njih je smatrala da je taj odnos izdaja načinjena prema Bojanu.
- "Jakov 2025. dok peva pesmu svog druga, da bi mu 2026. ukrao devojku kojoj je pesma i posvećena!", "Džejla je ostavila Bojana zbog Jakova?", "Ovaj Bojan je tako seksi, Jakov ne može ni da mu priđe!", "Klasična izdaja!", "Ovo je baš dno dna što su uradili Džejla i Jakov, bez obzira na to da li se radi samo o marketingu ili su se stvarno smuvali!", "Bojan je pametno uradio što ih je blokirao!", "Jakov mi se posle ovoga baš zgadio, ovo mu nije trebalo!" - samo su neki od komentara na društvenim mrežama.
Kurir.rs