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Sofija Janićijević je nakon prvog učešća u Eliti prvi put progovorila o svojoj prošlosti i otkrila nepoznate detalje.

Ona je progovorila o prvom zarađenom novcu ali i ljubomornom bivšem dečku.

Prvi poslovi

Sofija je otkrila na koji način je zaradila prvi novac, ali i na šta ga je potrošila.

- Ja sam devojka koja je oduvek bila samostalna. Nikada nisam zavisila od nekoga, imala sam svoj salon nameštaja i dalje sam vlasnica. Pre toga sam radila sa svojom mamom u kozmetičkom salonu. Ja sam jedna vredna, normalna i stabilna devojka. Imala sam 15 godina kada sam prvi put zarađivala da bih kupila ono što sam želela, nešto garderobe, šminke... Mama je pokušala da mi od starta stvori te radne navike. Nikada nisam tražila bogatog muža, ali ne mogu ni da se žalim na bivše partnere, svi su bili finansijski stabilni.

Ljubomoran dečko

Bivša učesnica Elite otkrila je detalje o svojoj vezi u kojoj je bila pod staklenim zvonom.

- Dečko nije trenutno slobodan i ne mogu o njemu da pričam. Ništa ne bih precizirala. Bili smo zajedno 6 i po godina i nije dozvoljavao da uđem u rijaliti. Nije mi dozvoljavao ni da budem u javnosti, čak ni fotografije na društvenim mrežama da imam. Godinama mi je Instagram bio zaključan. On je takva osoba, ljubomoran je iako nije imao povoda. Ne možemo da budemo u kontaktu, raskinuli smo mnogo pre potpisivanja ugovora za Elitu 8 - govorila je Sofija za full screen media.

1/11 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Printscreen

Ulazak u prvu Elitu

Sofija Janićijević okrila je i kako je dospela u rijaliti, te je priznala i šta je bio uzrok učešća.

- Salon mi je bio u krizi finansijskoj i videla sam da u Eliti traže učesnike, poslala sam mejl i pozvali su me za dva sata. Nikoga nisam znala kada sam ušla. Sanju poznajem ali ona u tom trenutku nije bila u rijalitiju. Ona je u Švajcarskoj bila animir dama koja je zabavljala goste, sedela i pila koktele... Ona je jedna od retkih koja se nedolično ponašala, bila je devojka dugogodišnja gazde kluba. Tačnije, to je kombinacija bila jer je čovek bio oženjen.

1/8 Vidi galeriju Sofija Janićijević Foto: Instagram, Privatna arhiva, Printscreen

U Eliti 9 sve se vrti oko Daneta

Sofija je i ove godine jedna od glavnih tema u rijalitiju, ali ovoga puta zbog odnosa sa starijim muškarcem Danetom koji ju je finansirao. Nakon što je informacija dospela u Belu kuću, učesnici su je stavili na stub srama, a Terza je raskinuo sa njom. Iako je u početku negirala vezu, kasnije je progovorila o svemu.

- On ne izgleda staro, ne izgleda ovako kao deda. On obuče džemper od 800 evra, u zlatu cela ruka, Roleks... Vozi i Jaguara. On mi je bio podrška, pitao me da li mi je stigla garderoba. Jedan džak je bio sa etiketama, milion parfema! Ja otvorila Instagram i videla poruku sa fotografijama tih stvari. Pisali smo dva meseca normalno, posle dva meseca je došao i doneo mi svašta. Tako je bilo pet ili šest puta, imao je neki zdravstveni problem. Mesec dana pre mog ulaska me zovu za neko slikanje, tačnije on mi je našao i ja odem, tad sam prespavala kod njega u gostinjskoj sobi. On ima kamere svuda po vili. Nije on običan deda, ima godine, ali nije takav - ispričala je Sofija.

Sofija se trenutno bori za prvo mesto u Eliti 9, a glasanje za favorita uveliko traje.