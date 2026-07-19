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Reper Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, priveden je u Crnoj Gori zbog sumnje da je prekršio odredbe Zakona o strancima. Povodom ovog slučaja oglasila se i crnogorska policija, koja je objavila zvanično saopštenje, koje prenosimo u celosti.

Foto: Marko Karović

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, u saradnji sa inspektorima za strance, sankcionisali tri lica iz Republike Srbije, među kojima je estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica, zbog kršenja Zakona o strancima. U noćnom klubu u kojem je Despić nastupao u Sutomoru, zatečeno je 11 maloletnika u konzumaciji alkohola, zbog čega su nadležne inspekcijske službe, uz ostale prekršaje, izrekle pravnom licu i odgovornim licima novčane kazne u iznosu od 11.200 evra.

Službenici Odeljenja bezbednosti Bar su, naime, tokom noći, 18.07.2026.godine u vremenskom periodu od 02.00 do 03.00 časova, izvršili kontrolu u ugostiteljskom objektu – jednom noćnom klubu u Sutomoru, kojom prilikom su u Odeljenje bezbednosti Bar, radi utvrđivanja identiteta, dovedena tri lica – estradni umetnik Dragomir Despić Desingerica (33) koji je nastupao u klubu, kao i M.J. (24) i S.Lj (33), svi državljani Republike Srbije.

Navedena tri lica su, nakon utvrđivanja identiteta, sankcionisana od strane inspektora za strance novčanim kaznama u iznosu od po 200 eura, zbog kretanja i boravka na teritoriji Crne Gore bez ličnih dokumenata, shodno Zakonu o strancima i Zakonu o prekršajima.

U konzumiranju alkohola je u ovom noćnom klubu zatečeno 11 maloletnih lica, dok je jedno lice zatečeno da radi bez dozvole. U odnosu na maloletna lica, protiv pravnog lica i odgovornog fizičkog lica u pravnom licu će biti pokrenut prekršajni postupak zbog prekršaja iz člana 25 Zakona o javnom redu i miru, odnosno zbog omogućavanja korišćenja alkoholnih pića licima koja nisu navršila 18 godina.

Nadležne inspekcijske službe na lokalnom i na državnom nivou, koje su sa policijskim službenicima vršile kontrolu, utvrdile su veći broj nepravilnosti u radu ovog noćnog kluba, zbog čega su odgovornim licima – pravnom i fizičkim, izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 11.200 eura.

Imajući u vidu sve navedeno, kao i ponašanje estradnog umetnika Dragomira Despića Desingerice na nastupima, koristimo priliku da pozovemo roditelje i udruženja roditelja da podnesu prijavu policiji ukoliko imaju saznanja da se Despić neprimereno ponašao prema njihovoj maloletnoj deci prilikom njegovih nastupa u klubovima i ugostiteljskim objektima", navodi se u saopštenju.

Pokrenuta peticija

1/13 Vidi galeriju Spektakularno finale muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" uveliko je u toku, a u Šimanovce je upravo stigao još jedan član žirija – treper Dragomir Despić Desingerica, Foto: Marko Karović

Podsetimo, nakon što su se građani Crne Gore ponovo pobunili zbog kontroverznih nastupa Dragomira Despića Desingerice, pokrenuta je peticija da mu se izda zabrana za ulazak i nastupanje u ovoj državi. Razlog za najnoviji talas nezadovoljstva je njegov nedavni nastup u Budvi, na kojem je mašinicom šišao decu koja su se nalazila u prvom redu publike.

Peticija je osvanula na jednom Instagram profilu koji se bavi promocijom prirodnih lepota Crne Gore, gde su građani iskazali bes zbog reperovog ponašanja prema tinejdžerima. Inicijatori peticije oštro osuđuju normalizaciju ovakvog sadržaja i pozivaju na zaštitu tradicije, kulture i omladine od štetnih uzora, a kao prvi korak zabranili su mu ulazak u svoje objekte.

Oglasio se za Kurir

1/6 Vidi galeriju Desingerica Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Preent Screen

Podsetimo, nakon što je priveden u Crnoj Gori zbog, kako se navodi, kršenja Zakona o strancima, ekipa Kurira kontaktirala je Desingericu, koji je kratko prokomentarisao ceo slučaj.

– Pa nema šta... Oni rade svoj posao. U principu, svako svoj posao tu radi najbolje i svima dobro – rekao je Desingerica za Kurir.