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Tea Tairović govorila je nedavno o privatnom životu i prvim koracima na estradi.

Muzička zvezda se osvrnula na teške trenutke i otkrila kako se sa njima bori. Gostovala je u emisiji kod svoje majkeBožice Malević, te je govorila o problemima, velikim koracima i prekretnici na svom muzičkom putu.

"Ne dozvoljavam da potonem"

Tairovićeva je priznala da se uspešno bori sama sa sobom i da teško sebi dozvoljava da potone.

- Mislim da sebi ne dozovljavam da suviše potonem u neke dubine i razmišljanja kako je teško. I kad se desi da idem dole, ja odmah krenem gore. Malo volim da se inatim, nekada je inat loša stvar, ali nekada i dobra - rekla je nedavno Tea kroz smeh.

Foto: Privatna Arhiva

Najveća zabluda

Tea je otkrila i šta je najveća zabluda kada je u pitanju njeno ime.

- Mislim da je najveća zabluda ta što ljudi misle da sam arogantna, a nisam uopšte. Mi iz Novog Sada samo tako delujemo, malo izgledamo nepristupačno, ali generalno nije tako - rekla je tada Tea.

1/5 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Promo

"Puštam ljude da misle da mogu da me prevare"

Tea je pričala o odnosu sa medijima i komentarima da zna da bude gruba. Tairovićeva je otkrila kako se ponaša prema ljudima koji žele da iskoriste njen uspeh.

- Ja puštam ljude. A zašto? U poslednjih nekoliko godina više puta mi je nabacivano da sam jako gruba, stroga, zahtevna, preke naravi, oštra, da nemam takta... Zato sam odlučila da ne moram sve da kažem, ja to sačuvam za sebe. Puštam ljude čak i da misle da mogu da me prevare. Sve znam, sve osetim... Ako neko pređe granicu i ja sam to pustila, dozvolila sam da me prevari zbog koristi a pritom je nezahvalan, onda palim sve. Ako ti dam ovu čašu svesno i kažem: "Evo koristi je" a ti je prevrćeš bacaš je na krevet i ostavljaš svuda, e onda ću da razbijem i čašu i sto i sve redom... - objašnjavala je Tea kroz smeh.

1/11 Vidi galeriju Tea Tairović Foto: Privatna arhiva, Dušan Petrović

"Kao da mi je trebalo duplo više nego drugima"

Tairovićeva je priznala da je previše samokritična i otkrila da joj je borba na estradi nekada delovala kao večnost.

- To je neverovatno koliko sam ja stroga prema sebi. Prema svojim prijateljima, saradnicima. Ne znam da li se čovek rodi sa takvim karakterom... Imala sam veliki duet sa Šabanom Šaulićem koji me je vinuo u nebesa, ali posle toga, kao da mi je trebalo duplo više da pokažem svoju vrednost. To mi je delovalo kao večnost, žuljalo me je to - iskreno je pričala Tea.