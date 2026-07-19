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Rijaliti učesnica Maja Marinković može da se pohvali vrednim nekretninama u Beogradu, čija se ukupna vrednost, prema procenama, meri milionima evra. Zahvaljujući porodičnom nasleđu, obezbedila je sebi finansijski sigurnu budućnost.

Maja Marinković Foto: Printscreen

Njen otac, Radomir Marinković Taki, otkrio je šta se sve vodi na Majino ime, navodeći da je nasledila vrednu imovinu od svojih predaka, koja danas predstavlja pravo bogatstvo.

"Maja je od pokojnog dede nasledila plac od 90 ari u naselju Braće Jerković. Njegova trenutna vrednost je, kako su mi rekli, 1.200.000 evra. Ostalo joj je i od pokojne bake, moje majke, imanje sa kućom na Avali. Ima tu još nekretnina i šuma. Maja ne mora da brine", ispričao je Taki.

Uzela ogromne pare od rijalitija

1/5 Vidi galeriju Maja Marinković i Radomir Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen Instagram

Pored ovog ogromnog porodičnog bogatstva, Maja je i sama odlično zarađivala tokom učešća u rijalitijima. Tako je, prema rečima medija, samo u jednoj od prethodnih sezona "Zadruge 9 Elite" zaradila čak 122.000 evra.

Popila 200 pilula za dan posle, abortirala čak 19 puta

Podsetimo, učesnica rijalitija Maja Marinković svojevremeno je bez zadrške govorila o veoma intimnim detaljima iz privatnog života, pa je tako priznala da je imala više prekida trudnoće, kao i da je često koristila pilulu za hitnu kontracepciju, poznatu kao "pilula za dan posle".

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen, Boba Nikolić, Peintscreen Instagram

- Ona je jednu tabletu i to nije strašno, ali iz ličnog iskustva mogu da kažem da ne sme često da ih uzima jer može da napravi kolaps u organizmu. Tabletu za "dan posle" može da popije jednom u šest meseci - započela je Maja, pa se osvrnula na sopstveno iskustvo:

- Godinama nisam imala granicu kad su te tablete u pitanju. Koliko sam ih popila, mogla sam apoteku da sagradim do sada. Popila sam preko 200 tableta za "dan posle" i abortirala bar 19 puta. Nerado pričam o tome, to nije nešto što treba bilo koja devojka da radi, ali ja sam imala faze kad nisam previše razmišljala o tome. Danas, kad vratim film, nikad to ne bih uradila.

"Ni otac nije mogao da me obuzda"

1/4 Vidi galeriju Maja prebacuje Alibabi s kim je pušio cigaru i što se smejao Foto: Prinscreen Pink

Maja priznaje da je oduvek bila svojeglava i da je teško prihvatala savete okoline:

- Uvek sam bila svojeglava. Ni otac nije mogao da me obuzda. Nerado pričam o ovome jer moj otac sve sluša. Deo ovoga zna, ali, naravno, ne sve. Te pilule su dobra stvar jer spreče trudnoću, ali bilo je situacija kad nisam sumnjala da sam u drugom stanju, pa me posle boli glava kad odem na pregled.

Za kraj, uputila je poruku mladim devojkama: