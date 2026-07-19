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Legendarni crnogorski hip-hop sastav "Monteniggers" obeležio je jednu muzičku eru, ali njihovu karijeru pratile su i velike tragedije koje su ostavile neizbrisiv trag. Igor Lazić Niggor svojevremeno je govorio o potresnim detaljima sa sahrane jednog od članova grupe, ali i o stihovima za koje mnogi veruju da su na jeziv način nagovestili njihovu sudbinu.

Foto: Sonja Spasić

Grupa "Monteniggers" osnovana je u Kotoru 1994. godine, a činili su je Dušan Nikolić, Nebojša Saveljić i Igor Lazić Niggor. Iako su zajedno nastupali i pre zvaničnog osnivanja benda, veliki proboj na muzičku scenu ostvarili su 1996. godine. Ipak, njihov vrtoglavi uspon ubrzo je prekinuo niz tragedija koje su zauvek promenile živote članova grupe i njihovih najbližih.

Umro u 25. godini

1/4 Vidi galeriju Igor Lazić Nigor u opuštenom izdanju Foto: Kurir

Dušan Nikolić, poznat kao Duka, u svojim ranim dvadesetim godinama razboleo se od leukemije, zbog čega je morao da prestane sa nastupima kako bi se lečio. Ipak, Duka nije odustajao od muzike, pa je nastavio da piše tekstove za njihov debitantski album "Tajna Marenda". Sa tog albuma izdvojile su se pesme "Mala plava" sa kojom su osvojili srca publike na Radijskom festivalu, kao i kultna numera "Ducka diesel", koja je proglašena za Pesmu godine 1996.. Nažalost, iste godine Dušan gubi bitku sa bolešću i umire u svojoj 25. godini

Međutim, iste godine Dušan umire u svojoj 25. godini, a Igor i Nebojša snimaju pesmu "Voljeli bi da si tu".

"Na sahrani sam u grob bacio CD"

1/5 Vidi galeriju Igor Lazić Nigor Foto: Printscreen/K1, Kurir Televizija, Sonja Spasić

Igor Lazić Niggor je u jednom intervjuu ispričao neobičnu situaciju na sahrani Dušana Nikolića. On je tada uradio je jednu stvar za koju su mu pojedini rekli da nije smeo.

"Na Duletovoj sahrani ja sam u grob ubacio naš zajednički CD. Napravio sam glupost, ali odakle sam ja to znao. Hteo sam da on sluša taj CD u tom nekom drugom svetu. Ali rekli su mi da ne bi trebalo u grob stavljati stvari od živih ljudi, posebno ne slike. Jedan vidovnjak mi je rekao da smo tada automatski zakopali i sebe i svoje karijere. Onda su se posle dešavale neke čudne stvari, nisam smeo to da mu stavim u grob", ispričao je svojevremeno Niggor.

Nažalost, drugi član benda Nebojša Saveljić, poznatiji kao Nebo, poginuo je 1999. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Podgorica-Cetinje. Njegov drug je upravljao vozilom,kada je prešao je na suprotnu stranu puta i zbog neprilagođene brzine udario u stenu. Od siline udarca auto se prevrnuo na krov, a zatim i sleteo u jarak.

Poginuli su njegova devojka i drugarica

Foto: printscreen YT

Osim njega, poginula je i njegova devojka Vanja (20) i drugarica Aleksandra (25), dok je vozač preživeo.

"Jedino se jedna pesma za sada nije ostvarila. U jednoj pesmi ima deo koji kaže - Vazda sam isti i na nebu i na pisti, i biću takav dok me neko ne počisti. Onda se to Nebojši nije dopalo jer je to on repovao pa je prepravio i onda je bilo - Dok me starost ne počisti. Međutim desilo se da ga je neko drugi počistio", ispričao je Niggor.

"Rekao je da i na kraju pesme koja se zove "2028" Nebojša ga pita: "Hoćemo li preživeti?", a ja mu odgovaram: "Ne, ne, ti nećeš preživeti". To se obraća kao neki demon. Onda u pesmi "Tako ti je mala moja" koja je parodija "Bijelog dugmeta" kod nas stoji - 'Ej, stani, stani jadan' i čuje se kočenje i lomljava kola. A Nebojšina devojka koja je poginula sa njim u toj saobraćajnoj nesreći govorila je tom liku - Stani jadan, stani ubićeš nas, uspori. Bilo je preživelih koji su to posvedočili. A posebno pesma - 'Voljeli bi da si tu' - koja dobija na značaju tek kad se sve izdešavalo. Stih koji peva Nebojša ide - Srešćemo se na nebu, samo zazviždi, znaćemo da si to ti", ispričao je Niggor svojevremeno za "Balkan Info".