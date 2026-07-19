MUP SE OGLASIO POVODOM ĆERKE SUZANE MANČIĆ! Njena pesma odjeknula na velikoj svečanosti, usledile reči koje su sve iznenadile (VIDEO)
Teodora Talijan, ćerka voditeljke Suzane Mančić, autorka je pesme "Uniforma plava", koja je izvedena na svečanoj promociji nove generacije polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku.
Tim povodom oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova na svojoj zvaničnoj Instagram stranici. Uz snimak sa ceremonije, iz MUP-a su izrazili ponos zbog uspeha i talenta svojih pripadnika, među kojima je i Teodora Talijan, čija je pesma obeležila ovaj svečani događaj.
- Pesma „Uniforma plava“, autorsko delo pripadnice Ministarstva unutrašnjih poslova Teodore Talijan, koja potpisuje tekst i muziku, izvedena je danas na svečanoj promociji novih polaznika u Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO). Ponosni smo na talenat, posvećenost i profesionalizam naših pripadnika, kako u službi, tako i van nje - piše u ovoj objavi.
Udala se za generala
Inače, Teodora bebu čeka sa dvadeset tri godine starijim Miroslavom Talijanom, koji ima veoma bogatu vojnu karijeru i obavlja funkciju komandanta 72. brigade za specijalne operacije.