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Teodora Talijan, ćerka voditeljke Suzane Mančić, autorka je pesme "Uniforma plava", koja je izvedena na svečanoj promociji nove generacije polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku.

Teodora Kunić
Teodora Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram

Tim povodom oglasilo se i Ministarstvo unutrašnjih poslova na svojoj zvaničnoj Instagram stranici. Uz snimak sa ceremonije, iz MUP-a su izrazili ponos zbog uspeha i talenta svojih pripadnika, među kojima je i Teodora Talijan, čija je pesma obeležila ovaj svečani događaj.

- Pesma „Uniforma plava“, autorsko delo pripadnice Ministarstva unutrašnjih poslova Teodore Talijan, koja potpisuje tekst i muziku, izvedena je danas na svečanoj promociji novih polaznika u Centru za osnovnu policijsku obuku (COPO). Ponosni smo na talenat, posvećenost i profesionalizam naših pripadnika, kako u službi, tako i van nje - piše u ovoj objavi.

Udala se za generala

Suzana Mančić sa ćerkama uživa na Karibima Foto: Pritnsceen Instagram

Inače, Teodora bebu čeka sa dvadeset tri godine starijim Miroslavom Talijanom, koji ima veoma bogatu vojnu karijeru i obavlja funkciju komandanta 72. brigade za specijalne operacije.

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Suzana Mančić izjava Izvor: Kurir