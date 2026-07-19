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Vesna Vukelić Vendi godinama postoji na domaćoj javnoj sceni, a sada je donela novu odluku da pored nastupa i pevanja otpočne dodatni biznis, a reč je o snimanju personalizovanih video čestitki.

Otkako je na sceni, Vendi je oduvek važila za nekoga ko ume da privuče pažnju javnosti, a sada je otišla korak dalje i time svojim poštovaocima omogćila da izaberu jedinstven poklon dragoj osobi za rođendan.

1/6 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Kurir Televizija, Privatna Arhiva, Kurir

Cena ovakvog zadovoljstva iznosi 50 evra, prema pisanju Informera, a to je podiglo veliku prašinu u javnosti.

Videi su zamišljeni tako da se u njima Vendi obraća slavljenicima upućujući im najlepše želje i čestitke, uz svoju harizmu po kojoj je i prepoznatljiva. Pesma koju bi u videu otpevala bi bila po izboru.

U svemu tome, postoji jedno pravilo, a to je da čestitka mora biti zakazana unapred. Naime, potrebno je pevačici dostaviti sve detalje o osobi kojoj je poruka namenjena, a sve ostalo je na njoj.

"Brak je velika žrtva"

Podsetimo, iako svoj privatan život drži daleko od očiju javnosti za Kurir je govorila o stubu porodice, pravim merama vrednosti i otkrila tajnu uspeha braka koji traje decenijama. Vesna je svojevremeno govorila o ćerki, suprugu i odnosu koji je za nju svetinja.

- Nisam pristalica registracija, Šta znači to: "Otići ću u opštinu i registrovaću se". Brak je sveden na nivo automobila. Brak je gde Bog kaže: "To je to". Brak je odnos koji je iznedrio dete. Sav moj fokus i fokus moje porodice je ćerka.Brak je sam po sebi jedna velika žrtva, samo ja znam koliko sam se odricala za život i napredak u tom najintimnijem krugu. Imati nešto što je sagrađeno i ograđeno, a živeti u sistemu gde đavo samo potkopava je jako teško. Trudila sam se da budem veliki domaćin u kući. Nekada nisam želela da idem na turneje po dva tri meseca da se ne bih udaljavala od deteta. Jako je važno ne pričati o intimi, često zna da bude vulgarno. To bi bilo isto kada bih ja tebe pitala: "Jovana, kako izgleda tvoj odnos sa partnerom u četri zida? Koje poze volite?" To što držim porodicu van očiju javnosti, ne znam da li je recept za sreću... - govorila je Vendi i dodala:

1/4 Vidi galeriju Vesna Vukelić Vendi Foto: Privatna Arhiva

- Moja ličnost je ista i u kući i van kuće. Ne postoji to kod mene na sceni sam jedno a u kući drugo. Sve to je šizofrenija. Naše žrtve ne trebaju drugi da znaju. Niko ne treba da zna koliko se noću molim, koliko sam morala da štedim, kako sam se snalazila... Kod mene u kući je viši standard, nema banalizacije nikakve. Naravno, postoje teški momenti, finansijski problemi... Mora da postoji jedan obrazac ponašanja. Nikada nikoga nisam ogovarala, ni u mojoj porodici to ne postoji. Ako nekome nisi nešto rekao u lice, nemoj ni iza leđa.

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