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Dok će večeras oči čitavog sveta biti uprte u finale Svetskog prvenstva u fudbalu, malo ko zna da je jedan od glavnih aktera ovog spektakla, sudija Slavko Vinčić, pre samo dva meseca uživao uz pesme Bobana Rajovića!

Naime, pevač Boban Rajović imao je priliku da tokom Svetskog prvenstva uživo prati nekoliko važnih utakmica, međutim, njegova fudbalska priča tu se nije završila.

U posed naše redakcije stigla je fotografija nastala pre dva meseca, kada niko nije mogao ni da pretpostavi da će slovenački arbitar Slavko Vinčić dobiti najveće moguće priznanje u karijeri – da sudi finale Svetskog prvenstva između Argentine i Španije.

- Moram da priznam da sam imao veliku čast da pevam na jednoj privatnoj proslavi koju su organizovali prijatelji Slavka Vinčića. U tom trenutku nisam ni slutio da će upravo on suditi finale Svetskog prvenstva. Bila je to sjajna atmosfera i jedno lepo druženje – rekao je Boban Rajović.

1/6 Vidi galeriju Boban Rajović Foto: Neđo Moračanin, Privatna arhiva, Kurir

Pevač otkriva da su se upoznali tokom slavlja u Sloveniji, gde je Vinčiću čak zapevao i “na uvo”.

– On je zaista sasvim normalan i prizeman čovek. Prišao sam njihovom stolu, upoznali smo se, malo porazgovarali, a onda sam mu otpevao i nekoliko njegovih omiljenih pesama. Bilo je to veče za pamćenje – ispričao je Rajović.

Boban trenutno boravi radno u Crnoj Gori, ali poručuje da večerašnje finale neće propustiti.

– Finale je večeras, pa ću utakmicu gledati dok ne krenem na nastup pošto radim večeras. Naravno svim srcem sam uz Argentinu. Biće to pravi fudbalski spektakl – zaključio je pevač.