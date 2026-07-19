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I danas se pevaju i slušaju hitovi čuvenog "Plavog orkestra" koji je osnovan 1983. godine u Sarajevu. Sve je počelo u sklopu projekta "Novi primitivci" u kom su tada bili i "Zabranjeno pušenje", Elvis J. Kurtović i ostali kultni muzičari Sarajeva.

Osam izdatih albuma se tada prodalo u tiražu od pet miliona primeraka, i više. Muzika "Plavog orkestra" je bend dovela do toga da obilaze svet sa više od 1.500 koncerata!

"Suada", "Kaja", "Bolje biti pijan nego star", "Sava tiho teče", "Zelene su bile oči te", "Kad mi kažeš 'paša'", "Ako su to samo bile laži", "Odlazim" - samo su neke od pesama koje su obeležile njihov put ka muzičkom uspehu, a upravo te pesme su i danas mnogima na repertoaru.

Evo kako je grupa nekada izgledala:

Obožavatelji su ih opsedali

Frontmen čuvene grupe, Saša Lošić Loša je svojevremeno ispričao da su fanovi opsedali zgrade u kojima su živeli. Naime, stanovi su im bili prepuni pisama.

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da uprkos prodaji prvenca "Soldatski bal" iz 1985. godine, u pola miliona primeraka, bilo je teško zaraditi budući da je to bilo vreme socijalizma i velike inflacije.

- Bilo je teško puno zaraditi jer smo dobijali samo određene procenta. U jednom trenutku sam nosio punu vreću novca, pravo iz gimnazije, da me otac malo čudno gledao, mislio je da to ne bih trebao raditi na taj način, bio sam malo ‘smotan’ - rekao je Loša jednom prilikom.

1/6 Vidi galeriju Saša Lošić Loša Foto: Youtube Screenshot, PRINTSCREEN Jutjub, Damir Dervišagić

Onda je počeo rat.

- Kupio sam auto, dve gitare, muzički stalak i videorekorder, takve želje smo imali. Kad je došao rat, vidio sam na vratima banke zakucane daske s natpisom ‘Zatvoreno‘.Od tada više nisam mogao podizati novac. Svoj sam život tri ili četiri puta počinjao ispočetka - setio se Loša.

- Nismo mogli normalno u hotel, već smo morali trčati iz automobila - prisetio se tadašnji tinejdžerski idol Loša vrtoglave popularnosti, a svoju kapu, od koje se i danas ne odvaja, smatra delom svoje glave.

Suzana Mančić glumila u spotu

Kao srednjoškolci, muzičari iz "Plavog orkestra" su napisali veliki hit, "Suadu":

1/6 Vidi galeriju Ovako je Saša Lošić Loša izgledao nekada Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Reko': 'Pava, ajmo napravit' narodnjak.' Onda sam ja počeo: 'Ti si meni sve', i on odgovorio: 'Ti mi daješ sve', ja: 'I kad tebe nema' i došli smo u dnevnu sobu, odsvirali kao, misleći da će to biti onako, kao neka mala šala-

Suzana Mančić i Tanja Bošković bile su glumice u spotu pesme "Kad mi kažeš paša".

Gde je Loša danas

Popularni frontmen, danas živi na relaciji Beč - Ljubljana - Sarajevo - Hvar.

- Život u Beču je fantastičan. Grad te osvaja svojom mirnoćom, vodom koja dolazi iz glečera i čistim vazduhom bez nula zagađenja. Beč ima puno socijalnih programa, svi građani se osjećaju kao građaninom prvog reda - rekao je.

Kurir.rs / MONDO / CDM

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