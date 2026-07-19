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Razočarenje i bol pratili su Boru Santanu nakon spoznaje da je njegova bivša supruga Milica Kemez započela vezu sa Borinim bliskim prijateljem. Bivši Zadrugar ne krije da je njihovu romansu doživeo kao izdaju, a o svemu tome, otvoreno je govorio, te se prisetio kako je taj muškarac dolazio na njegovu slavu, da bi mu posle zabio nož u leđa.

Boru ne boli što je Milica nastavila dalje i pronašla svoju sreću, problem je u tome što se ta sreća temelji sa čovekom kog je Santana smatrao delom porodice.

1/5 Vidi galeriju Bora Santana Foto: Kurir Televizija, printscreen/Youtube/Balkanska veselja, Petar Aleksić

"Nisam mogao da spavam, nije mi bilo lako"

- Ona je u vezi sa mojim prijateljem, koji je bio stalno kod nas i mi kod njega, bio mi je na slavi, bili smo bliski, a oni su sada zajedno, a meni je to kao čin jako poremetilo rijaliti. Nije meni problem što je ona našla dečka, nego taj čin da su to uradili. Mene je to jako povredilo, nisam mogao da spavam, nije mi bilo lako - iskreno je priznao nekadašnji Zadrugar za Pink.

Santana i te kako sumnja da je njihova romansa počela kao tajna, još pre nego što su je Milica i Borin drug predstavili javnosti. Tvrdi da se za vreme svog tajnog viđanja sa Milicom, njegov prijatelj neometano družio sa njim, dok je ćutao o emotivnom odnosu.

1/9 Vidi galeriju Milica Kemez Foto: Printskrin/Instagram, ATA images, Print Screen

- Taj drug je ispratio mene i Minu ovde u Zadruzi 9 Eliti, zvao nas je na video-poziv, e sada neko se ispalio i rekao da je to trajalo od januara, a on je bio kod mene na vikendici sve to vreme, družio se sa mnom - ispričao je Bora, koji se priseća da je Milica upravo preko tog čoveka dobijala informacije o njegovom kretanju.

Ključni dokaz

Kao osnovani razlog za sumnju, Bora navodi nekadašnju cimerku Lili, koja se izlanula o Miličinom novom emotivnom odnosu.

- Lili se ispalila i rekla da su oni deset meseci u vezi, a to je rekla u oktobru. Iskreno, ne znam od kada su u vezi, ali po tome ispada od januara - rekao je Santana.

"Bio je sa Miličinom sestrom"

Iako ističe da nije ljubomoran, tvrdi da je dotični muškarac najpre imao nekakav kontakt sa Miličnom sestrom.

Evo kako ona izgleda:

1/4 Vidi galeriju Mirela Kemez Foto: Printscreen

- Moram da kažem da je on bio sa Miličinom sestrom Mirelom. Milica je upoznala sestru sa njim, a da li su bili u vezi ne znam, ali eto završio je sa Milicom. Meni su prijatelji rekli da su oni u vezi, a da je njoj sada dosadno u toj vezi. On je sada na nekoj poziciji. Nisam ja ljubomoran, niti želim da pričam o tome, ona je samo pripremila sve da ode od kuće, iskoristila priliku i uradila to - kaže on.

Poruka za Milicu: Sve sam joj dao

Na kraju razgovora za pomenuti medij, Bora je poslao snažnu poruku bivšoj supruzi, podsećajući šta je sve učinio za nju.

- Ako je to njihova sreća, neka su srećni. Ja sam to preživeo u Eliti, a sada ako ih vidim, sve najbolje i to je to. Ja sam njoj sve dao i sve sam je naučio – kako da radi, kako da vodi emisiju, ali eto - zaključio je Santana.

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