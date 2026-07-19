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Voditeljka Dea Đurđević sa svojim suprugom Lazarom čeka prvo dete dok uživa u blagoslovenom stanju. Uzbuđenje zbog dolaska prinove ne kriju, a očekuje se da beba uskoro dođe na svet.

Pre toga, sada imaju drugi, lep povod za slavlje!

Dea je danas slavljenica, pa je tim povodom dobila brojne čestitke za rođendan, a prva među mnogima, čestitala joj je kuma Danijela Vujičić.

Foto: Printscreen Instagram

- Srećan nam kumi, volim te - napisala je Danijela uz fotografiju na kojoj su zagrljene i nasmejane ona i Dea.

Ko je muž Dee Đurđević

Podsetimo, kada se udala, voditeljka je umesto venčanice na svom venčanju imala belo odelo, a na njenom Instagram nalogu osvanula je prva fotografija sa suprugom. Kako su preneli mediji, Dea je uzela Lazarevo prezime.

Dea Đurđević i suprug Lazar Foto: Printsceeen

Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali i u srednjoj školi, a u međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt. Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petnaest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Ona i Lazar su obnovili kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila.

Evo kako voditeljka izgleda u trudnoći:

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen/Instagram

Lazar se, inače, ne bavi javnim poslom, te ne želi da se medijski eksponira, a lepa voditeljka poštuje partnerovu želju i pravo na privatnost, te njihovu ljubav čuva daleko od očiju javnosti.

O blaženstvu trudnoće

Trudna voditeljka Dea Đurđević je nedavno išla u prvu kupovinu za bebu, a svojevremeno je progovorila o ocu svog deteta i blagoslovenom stanju i istakla da se oseća sjajno.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea tada, koja inače čeka devojčicu.

Pogledajte šta je ranije govorila za Kurir televiziju: