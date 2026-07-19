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Katarina Živković priredila je veče za pamćenje u najvećoj diskoteci u Inđiji, ali je jedan trenutak posebno privukao pažnju svih prisutnih.

Dok je izvodila svoj veliki hit “Kad te ne volim”, u delu pesme u kojem peva stihove: “Šta poželiš to i dobiješ, lake žene lako kupuješ, dobra kola, sat i cipele, ali mene ne možeš”, jedan od fanova prišao je bini, skinuo skupoceni sat Roleks sa svoje ruke i pružio ga pevačici kao poklon.

Katarina je uzela sat u ruke, pogledala ga, a zatim pokazala da joj je mnogo važniji gest nego vrednost poklona. Pred prepunom diskotekom kroz osmeh je poručila:

- Pokajaćeš se kad se otrezniš, tako da ti vraćam sat.

Katarina Živković Foto: Privatna arhiva

Mladić je ostao iznenađen njenom reakcijom i nekoliko puta insistirao da prihvati skupoceni poklon, međutim, pevačica je ostala pri svojoj odluci i kategorično odbila da zadrži Roleks, nakon čega mu ga je vratila.

Inače, Katarina Živković je iste večeri napravila atmosferu za pamćenje! Publika je od prvog do poslednjeg trenutka pevala uglas njene nove pesme, ali i hitove koji godinama važe za neizostavan deo svakog njenog nastupa.

Da je jedna od najtraženijih pevačica na domaćoj estradi potvrđuje i njen radni tempo. Ona nastupa čak četiri do pet puta nedeljno, a gotovo svaki njen nastup bude rasprodat i ispunjen do poslednjeg mesta, što još jednom potvrđuje njenu veliku popularnost i vernu publiku.

Pre nekoliko dana oduševila je i publiku u Vranju.

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