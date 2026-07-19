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Voja Nedeljković dugi niz godina je u srećnom braku sa doktorkom Majom, koja je od njega mlađa 17 godina.

Voja je svojevremeno govorio o njihovom odnosu koji se rapidno razvijao, a ubrzo nakon ozvaničenja veze započeli su zajednički život.

Nije bilo po moranju

- Kada je Maja ostala u drugom stanju, nismo bili po principu da moramo da pravimo svadbu. Mi smo naš potpis stavili na papir sedam dana nakon što smo odlučili da vezu ipak ozvaničimo - rekao je voditelj svojevremeno.

Foto: Pritnsceen

Oženio je u papučama

Voja često ima šale i na svoj račun, pa imajući u vidu da je na venčanju nosio beli laneni komplet i papuče, za sebe kaže da je kao papučar ušao u brak.

1/7 Vidi galeriju Voja Nedeljković i Maja Foto: Privatna Arhiva

Ludorije za srećan brak

Nedeljković se ne libi da priča o svim ludorijama koje je činio za ljubav svoje izabranice i koje osvežavaju svaki odnos.

Foto: Vladimir Šporčić

- Dovoljno sam lud sam po sebi, tako da treba da pitate moju ženu kako izdržava te moje ludorije. Možda u nekoj mladosti, pa više ni ne pamtim. Ovih poslednjih godina ove obične, svakodnevne stvari koje nam se dešavaju su dovoljno lude. Ono što je najlepše što činimo jedno drugome to su neka lepa iznenađenja. Ja sam nekim malim poklonom iznenadio ženu, a nije bio neki poseban datum, kao Dan zaljubljenih, nečim što uopšte nije očekivala. Nešto specijalno za njen mobilni telefon. Naručio sam i uručio joj to nedavno. Mnogo se obradovala. To su te neke stvari koje ulepšavaju svaku vezu - govorio je Nedeljković.