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Sa samo 29 godina, pevačica Aleksandra Tadić Cipka ostala je udovica kada je njen suprug iznenada napustio ovaj svet. Nakon teškog životnog udarca, ona je smogla snage da nastavi dalje.

Cipkin osmeh se ponovo vratio na njenom licu, a mnogi primećuju da nikada nije bolje izgledala. Njene najnovije objave na mrežama gde uživa na bazenu ostavljaju bez daha. Dok je ležala na dušeku za vodu, njeno zgodno telo nije moglo da prođe neopaženo u minijaturnom bikiniju.

Čuva uspomenu na supruga

Cipka i danas čuva uspomenu na supruga, za kojeg je više puta isticala da joj je doneo najlepše trenutke u životu. Nedavno je na Instagramu je podelila emotivan snimak sa letovanja od pre četiri godine, na kojem se vidi kako nasmejani zajedno plešu na plaži.

1/7 Vidi galeriju Pevačica Aleksandra Tadić Cipka pre dve godine je ostala je bez muža Nebojše Jarina Stojićevića. Foto: Printscreen, Preen Scren Youtube, ATA images

O njihovoj ljubavnoj priči, ali i izazovima kroz koje su prolazili, Cipka je smogla snage da govori tek nakon Nebojšine smrti.

- Dugo nismo smeli da kažemo roditeljima za našu vezu. Na kraju su moji prihvatili njega, a njegovi mene. Neko vreme smo to krili jer smo mislili da će nas osećanja proći. Potiskivali smo emocije i čekali, ali se to nije dogodilo - ispričala je pevačica svojevremeno u emisiji "Pretres".

Osvrnula se i na brojne predrasude sa kojima su se suočavali zbog svoje veze.

1/5 Vidi galeriju Aleksandra Tadić Cipka Foto: Printscreen Instagram

- Nebojša mi je sve govorio. Kada je došlo vreme da se venčamo, pojedini njegovi prijatelji savetovali su ga da potpiše predbračni ugovor. Svašta smo prošli. Ljudi ne znaju ništa o nama, kako smo se upoznali, kako smo zajedno rasli i napredovali. Većina je videla samo dve naše fotografije i odmah počela da me osuđuje - rekla je Cipka svojevremeno.

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