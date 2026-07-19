Slušaj vest

24. mesto u Eliti 9 zauzela je Mina Vrbaški koja je sinoć izbačena sa imanja u Šimanovcima. Sada već bivša učesnica nije uspela da dođe do finala, ali se oglasila odmah po izlaskzu iz Bele kuće.

Dok joj je automobil bio pun džakova sa ličnim stvarima, Mina se obratila pratiocima na mrežama na putu do svoje kuće, a po nju je došla majka Ivana.

Foto: Printscreen Instagram

- I da, javljam se, krenula sam kući, ne znam ni šta bih rekla, ali jedno zanimljivo, što bi moja mama rekla, putovanje. Idem da popijem energetsko piće, da premotam strimove šta se to dešavalo - rekla je Mina kada se obraćala svojim pratiocima na Instagramu.

Šok zbog brata

Po dolasku u svoj dom, pokazala je koliko joj se brat promenio dok je ona bila u Eliti. Kako kaže, on je toliko porastao da je sada viši od nje.

Foto: Printscreen Instagram

Inače, Minino napuštanje Bele kuće tik pred superfinale je ostavilo njene cimere u potpunom šoku. Pre toga, juče su učesnici imali prilike da pogledaju video poruke koje su im uputili njihovi najbliži. Tokom specijalne emisije, samo dva dana pred superfinale, snimci su dirnuli Elitare.

Tako je Mina Vrbaški dobila poruku od majke i oca.

Pogledajte u videu ispod kako je to izgledalo:

- Ovo je moj tata i moja mama. Eto oni su na okupu, a ja to nisam očekivala. On i ja smo bili u svađi, odnos nam nije bio bajan i sjajan, ali očigledno nas je zbližilo kad je baka sa njegove strane preminula - rekla je Mina kada je pogledala emotivni snimak.

Mračna prošlost

Podsetimo, Mina Vrbaški je nedavno otvoreno govorila o svojoj mračnoj prošlosti u Eliti 9, priznajući greške i emotivna previranja.

1/4 Vidi galeriju Mina Vrbaški plače u programu uživo Foto: Printscreen/Zadruga

- To je moja prošlost. Od sedamnaeste godine sam ovde,e motivno sam nestabilna, brzo se vežem. možda zbog toga što mi je falila očinska figura. Kad zavolim, ja zavolim. Imala sam razne ljubavi ovde. Posle se sve to negde izjalovi. Odvratne su mi uspomene, ne dopadaju mi se! Nadam se da ću večeras otići kući. Obrukala sam sebe i svoju porodicu, nije mi ništa donelo dobro. Jezik mi je bio brži od pameti! Mnogo me stvari muči ali sve neću da kažem. Ovo je samo jedan deo mene, ima mnogo boljih stvari - rekla je Mina tada.

BONUS video: