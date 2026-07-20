Slušaj vest

Tea Tairović u subotu je u Šapcu održala spektakularni koncert pred oko 20.000 ljudi. Pri samom dolasku u pomenuti grad, Teu su dočekali najverniji fanovi uglavnom mlađih generacija, pa je tom prilikom dobila nekoliko poklona. Osim cveća i medvedića, mlada muzička zvezda dobila je dve torte. Jedna od trenutno najpopularnijih pevačica pred sam izlazak na scenu govorila je za Kurir.

Kakva su očekivanja od publike u Šapcu?

- Najbolja moguća, ja sam se pripremila, bend se pripremio, jedva čekam da izađem na binu. Koncert otvaram pesmom "Kuća, kola, stan".

Majka zadužena za uređivanje doma u Crnoj Gori

Jesu li završni radovi u vili u Crnoj Gori gotovi? Da li bi nam otkrila kako si sredila enterijer?

- Moja majka je bila zadužena za to. Mama zna ko joj je ćerka pa je onda sve belo i zlatno. Za dva, tri dana odlazim dole.

Pomenuli smo "Kuću, kola, stan", svaki nastup otvaraš novom pesmom?

- Jeste, prosto želim da ljudi čuju sve pesme. Inače, imam problem s mojim pesmama jer publika hoće sve da ih čuje, a vremenski nije moguće da sve pesme otpevamo u toku jednog koncerta. Imali smo koncert u Vrnjačkoj Banji koji je trajao dva sata i 45 minuta i svi smo pali s nogu.

1/8 Vidi galeriju Koncert Tee Tairović u Šapcu Foto: Nikola Žugić

Šta bi Tea promenila kod sebe?

- Dosta toga. Narav, temperament, teška sam i sebi i drugima, ali neću da lažem, volim sebe takvu kakva jesam.

Koju pesmu najviše voliš s novog albuma?

- Pa to je "Sagapo", pesma koja nije komercijalna. Te pesme koje teže dođu do publike meni su draže. Tu je i "Bonita", koja je i jedan od najvećih hitova u mojoj karijeri.

Kakva je sad sezona u Crnoj Gori?

- Pa ono što sam ja mogla da primetim, čini mi se da je bolje nego prošle godine i da ima mnogo stranaca. Nedavno sam imala nastup na koji je došlo baš mnogo stranaca. Mislim da je bilo 50:50 posto.

Kako se neguješ nakon nastupa?

- Sad više vodim računa o negovanju tela iznutra, jer ako pričamo o negovanju kože i kose, uvek se bolje vidi ono što ubacite u sebe nego što stavite na sebe. Trudim se da pijem mnogo vode, da spavam, a spavanje je moj najveći problem i s tim se borim godinama. Neovisno o tome da li imam ili nemam vremena. Rekla bih da je san broj jedan i za telo i za glas i za živce.

"Nedeljom ujutru jedem burek sa pečurkama"

Šta dozvoliš sebi kad dođe dan kad možeš da jedeš i piješ šta hoćeš?

- Nedelja mi je taj dan. Obično kad se vraćam s nastupa, i ako sam kolima, svratim u pekaru i kupim burek s pečurkama, to mi je omiljeni burek. E, onda besnim i plačem tri dana jer moram više da treniram. Često mi muž kaže da nije video osobu koja više trenira, a da više psuje, kune i viče da ne može.

Perfekcionizam je tvoje drugo ime, reklo bi se?

- Trudim se da ne budem perfekcionista. Videla sam da su perfekcionisti nesigurni ljudi jer oni su zadovoljni i priznaju sebe samo kad je sve savršeno.

01:07 Tea Tairovic koncert u Šapću Izvor: Kurir

Koliko ti suprug pomaže u treninzima?

- Dosta. On je neko ko je disciplinovaniji od mene, tako da kad mene mrzi da podignem pozadinu s kreveta, on me pogura.

Kako si reagovala kad su ti rekli da si predvidela finale Svetskog prvenstva svojom pesmom u kojoj pevaš o Španiji i Argentini?

- Mene je muž pozvao i pitao: "A ko će da pobedi?", da uplati tiket. Rekla sam mu da moram da lupim, jer ako razmišljam, neću predvideti. Ja sam se našalila da će biti album, ali sam se samo našalila.

Čuli smo da se u inostranstvu za tebe rade posebne cipele za nastupe?

- Tako je. Kupila sam čitav kontingent plesnih cipela i bez toga ne bih mogla da preživim, ali skidanje cipela ne isključujem. Izuvanje se ne isključuje.

Ranije si govorila da sebe pod stare dane zamišljaš u Grčkoj, a kupila si nekretninu u Crnoj Gori.

- Crna Gora je moja druga kuća. Ja sam dobar deo svog odrastanja provela u Crnoj Gori pa je to bio logičan sled okolnosti, ali svakako zamišljam sebe u Grčkoj da jedem masline i pijem vino.

Crnu Goru vezuješ i za svoju baku. Da li ti baka daje kritike, savete?

- Moja baka je oštroumna žena i jako direktna. Nema ona životne savete koje polako provuče, nego odmah ti kaže: "Šta je to", "Ne valja ti to","Debela si u tome", "Meni se ništa ne sviđa" i tako.

"Večiti sam student i loše se osećam zbog toga"

Dugo nismo pričali o tome da studiraš psihologiju.

- Pa da, ja sam večiti student i loše se osećam zbog toga. Volela bih da sam diplomirala, da imam tu diplomu. Nisam se ispisala s fakulteta, baš zbog toga da mogu nekad da ga završim. Pokušavala sam da studiram i radim, ali ne može. Roditelji su odustali od toga da ću ja završiti fakultet, a baka me suptilno pita s vremena na vreme.

Da li ti je to što si studirala psihologiju pomoglo da danas lakše nosiš s pritiskom javnosti, komentarima?

- Moram da budem iskrena i da kažem da nije. Zato što to što se radi prve dve godine na fakultetu je čista teorija i ima dosta nekih predmeta na koje ja nisam računala. Na primer, to je bila statistika, koju sam pala tri puta. Možda bi, da sam nastavila, ta nova predavanja danas mogla da mi pomognu.

O čemu si se danas dopisivala s drugaricama Sanjom Vučić i Barbarom Bobak?

- Pričale smo o tome da nijedna od nas ne ume da uvije kosu, a da je ne spali i ošteti, pa smo delile savete. Moram da kažem da ja pokušavam da vratim prirodne lokne, jer sam ih imala, ali baka me je ošišala kad sam bila mala, pa sad pokušavam da ih vratim nekim preparatima i čudima.