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Lidija Vukićević danas slavi 64. rođendan, ali umesto svečane proslave i velikog slavlja, ovaj poseban dan provodi radno i na snimanju novog filma. Jedna od najlepših i negovanijih domaćih glumica još jednom je pokazala da joj je posao velika ljubav i da godine nisu prepreka za nove izazove.

Foto: Darko Veljović

Pre nego što se vratila obavezama pred kamerama, Lidija je iskoristila vikend da nakratko pobegne iz Beograda i odmori se na mestu koje mnogi nazivaju srpskim Maldivima, a koje se nalazi u blizini Novog Sada. Sa ovog letnjeg izleta napravila je fotografije na kojima pozira pored reke. Mnogi će složiti da zvezda serije "Bolji život" izgleda gotovo isto kao na početku karijere.

Na pitanje kako uspeva da decenijama zadrži vitku liniju i mladalački izgled, Lidija za Kurir kaže da genetika jeste važna, ali da bez discipline nema rezultata.

- Mislim da je genetika važna, ali ona je samo jedan deo. Ako ne radite na sebi i ne vodite računa o sebi, genetika vam ništa ne znači. Nikada nisam ušla u teretanu jer ne volim taj ambijent, ali zato kod kuće redovno vežbam. Mogu da uradim 200 trbušnjaka za pet minuta, jer to radim godinama. Mišići se tako održavaju i ne nestaju - ispričala je glumica.

Lidija izgleda danas kao i tokom snimanja "Boljeg života"

1/8 Vidi galeriju Lidija Vukićević predah na srpskim Maldivima Foto: Darko Veljović



Otkrila je i da posebnu pažnju posvećuje ishrani.

- Jedem birano. Ne jedem meso, izbegavam loše masnoće, jedem ribu i radije ću biti gladna nego pojesti nešto što mom organizmu ne prija. Ne možete jesti baš sve i očekivati da izgledate dobro - poručuje Lidija.



Kako kaže, najvažnije je voleti sebe i ne biti lenj.

- Žena ne sme da bude lenja. Mora redovno da neguje kožu, da skida šminku svako veče i da vodi računa o sebi. Kada volite sebe, onda želite i da izgledate dobro. Ne pijem alkohol, živim sasvim normalno, ali nikada ne radim ono što mi ne prija. Radim samo ono zbog čega se osećam dobro - zaključila je glumica za Kurir.

02:04 Lidija Vukićević Izvor: Privatna arhiva



Pravi odmor je čeka za nekoliko nedelja u Italiji, a zatim iz Venecije ide pravo na snimanje novog filma u Sarajevo. Sudeći po njenoj energiji, osmehu i posvećenosti poslu, Lidija Vukićević u 64. godinu ulazi u punom sjaju sa novim ulogama, radnim obavezama i izgledom na kojem bi joj pozavidele i mnogo mlađe koleginice.



