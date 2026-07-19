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Pevač Darko Lazić je tokom jednog gostovanja u emisiji otkrio koja dama sa javne scene je najlepša po njegovom mišljenju. Iako su mnogi mislili da bi pevač izabrao neku mlađu koleginicu - prevarili su se! Sve to dodatno i govori o njenoj lepoti koja ne gubi svoju vrednost kroz godine, već ostaje sinonim neprolazne harizme.

- Za mene je oduvek bila najlepša Zlata Petrović - priznao je pevač kada je gostovao u emisiji "Amidži Šou", a potom se nadovezao:

- Tako da eto, oprostite! (smeh), ali tako je i dan danas, Zlata je prelepa žena - rekao je Darko tada.

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić već sedam meseci je na lečenju od poroka, a rezultati su već vidljivi. Naime, pevač je redovno primao blokatore uz pomoć kojih je regenerisao svoj organizam i potpuno je isključio sve poroke iz upotrebe. Foto: Printscreen Pink

Bio zaljubljen u nju

Međutim, ovo nije prvi put da popularni pevač priča o svojim simpatijama prema koleginici. On je i pre nekoliko godina dobio pitanje u koga je bio zaljubljen kao mali.

Iako tada, isprva, nije želeo da otkrije, na kraju je ipak priznao.

- Sramota me da kažem. Bio sam dete, ali meni je tada Zlata Petrović bila jako lepa žena - stidljivo je ispričao Darko za "Glossy lično".

Zlata reagovala na njegovu izjavu

Kontaktirali smo i s pevačicom pre nekoliko godina, koja se tada oduševila ovim Darkovim priznanjem.

1/5 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Printscreen

- Duša moja, ja ga obožavam. Drago mi je što je iskren. Mnogi su bili zaljubljeni u mene. Svakako mi to imponuje. I ja sam kao dete, kad sam imala osam godina, bila zaljubljena u harmonikaša Nešu u selu, koji je stariji od mene 20-30 godina. Bili smo svi zaljubljeni u Čolu. Ništa me to ne iznenađuje - ispričala je Zlata i dodala da je bliska s pevačem.

- Darko se druži s mojim starijim sinom i ja radim s njim svadbe. On mene zove majka. Simpatičan je. Kaže: „Uvek sam voleo tvoje pesme“. On je čovek s velikom dušom - rekla je ona tada i otkrila da joj se i dalje udvaraju mlađi muškarci.

Zlata ispričala zajedničku anegdotu

Tokom jednog gostovanja na Kurir televiziji kod novinarke Ljiljane Stanišić, Zlata je ispričala zanimljivu anegdotu koju je doživela sa Lazićem:

1/12 Vidi galeriju Zlata Petrović Foto: Kurir, Printscreen

- Sad ću da ga citiram. Prvi put smo nas dvoje radili neku romsku svadbu. Sipao je sebi neki alkohol, ja sam mu rekla da ne pijem. Kaže mi: "Ajde, ne se*i, ja kad god te vidim, ti si mrtva pijana. Ja mu kažem: "Da, Darkić, ali na proslavama, ne na poslu." Nije mogao da veruje. Privatno je jedini razlog da ne popijem kada sam stvarno bolesna ili da sutra imam neverovatnu obavezu koja me čeka.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekla:

01:22 "AJDE BRE, KAD GOD TE VIDIM TI SI MRTVA PIJANA!" Darko Lazić odbrusio Zlati Petrović, a njen odgovor ga ostavio U ŠOKU I NEVERICI! Izvor: Kurir televizija

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