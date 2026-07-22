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Starleta Maja Marinković, koja je u "Eliti 9" zauzela 10. mesto, dok je njena nekadašnja prijateljica Stanija Dobrojević pobedila, jedna je od onih koji su obeležili upravo završenu sezonu. Mnogi kažu da je za nju ovo najgore učešće i da je pokazala mnoge loše osobine koje do sada nije.

I ranije je ona bila ljubomorna u vezama, pravila haos, razbijala po imanju, ali je tokom "Elite 9", u kojoj je ušla u vezu sa bivšim vereniko Stanije Dobrojević i bivšim mužem Aneli Ahmić, Asminom Durdžićem, vređala članove njegove porodice što u prethodnim odnosima nije bio slučaj.

Uvrede

Ona i Asmin su tokom žestokih svađa na najgnusniji način jedno drugome spominjali roditelje, ona i njegovu sestru, ali su posle svih iznetih užasnih reči završavali zajedno u krevetu. Njegovi roditelji Mustafa i Mevlida, kao i njen otac Taki nikako ne prihvataju da njih dvoje budu zajedno.

1/8 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen YouTube

Inače, Maja je neko ko u svakoj sezoni ima ljubavne odnose i to ne samo s jednim cimerom. Tokom "Elite 9", bila je intimna i sa Filipom Đukićem, sa kojim se viđala i pre nego što su ušli u rilajiti.

Janjuš se razveo zbog nje

Njene ljubavne veze bile su turbuletne, a prvi muškarac na podužem spisku je Marko Janjušević Janjuš. On se zbog nje i razveo, a bilo su duže u vezi.

Pred kamerama su se svađali, on je bežao od nje, ona ga proganjala, štipala, grebala i nikako mu nije dozvoljavala da raskine s njom. Upravo to je radila skoro u svim odnosima zbog čega su svi zaključili da ona ima strah od ostavljanja.

1/29 Vidi galeriju Maja Marinković i Marko Janjušević Janjuš Foto: Printscreen/TV Pink, Printscreen/Zadruga, Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Maja je tokom osam sezona rijalitija bila u vezi i sa Milanom Jankovićem Čorbom, zatim Bilalom Brajlovićem i sa Filipom Carem, za kojeg mnogi smatraju da ga i dalje voli, te da je sa Asminom samo iz inata, iako ona tvrdi drugačije.

Zahtevala ugovorom da Car ne sme da uđe u Elitu

Filip i ona su proveli pet godina zajedno sa prekidima, skandali su obeležili njihov odnos, a veza se završila krivičnom prijavom koju je ona podnela protiv njega navodeći da je delio njene eksplicitne fotografije.

1/24 Vidi galeriju Maja Marinković i Filip Car Foto: Printscreen, Damir Darvišagić, Nenad Kostić

On je to demantovao, ali se nije našao u "Eliti 9" jer je Maja čak i u ugovor koji je potpisala s Pinkom stavila da on ne sme da uđe u upravo završenu sezonu.

Na njenom spisku je i pobednik rijalitija "Parovi" Mladen Vuletić, sa kojim je Maja bila u spoljnom svetu, a on je danas oženjen bivšom zadrugarkom Jelenom Pešić, sa kojom je dobio dve ćerke.

Tokom boravka u "Zadruzi" Maja je bila bliska i sa Vladimirom Tomovićem, kao i sa Markom Miljkovićem, koji je kasnije oženio Lunu Đogani.

Sa Mensurom Ajdarpašićem je bila van zidova Bele kuće i doživela pravu letnju avanturu.

1/20 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen/Instagram, Nemanja Nikolić, Printscreen, Printscreen/Pink

Još jedan Stanijin bivši

Bila je i sa još jednim Stanijinim bivšim, crnogorskim manekenom Markom Markovićem.

Partner kojeg je imala van rijalitija je Predrag Raspopović, zvani Peca Vijagra, muž njene tadašnje najbolje drugarice Aleksandre Subotić. Maja ga je preotela, ali je on brzo shvatio kakvu je grešku napravio i vratio se svojoj nevenčanoj supruzi sa kojom je i dalje. Pričalo se da je od Maje pobegao tako što ju je ostavio samu na plaži sa 50 evra.

1/6 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić, Ilustracija, Ana Paunković, Nenad Kostić, Ana Paunković

Maja je u "Zadruzi 6" završila u krevetu sa Zvezdanom Slavnićem, koji je tada prevario Anđelu Đuričić sa kojom je bio u turbulentnoj vezi.

U "Eliti 7" bila je u vezi sa Stanislavom Krofakom, koji je ušao kada ga je devojka Miona Jovanović prevarila sa Nenadom Aleksićem Ša.