DESINGERICA ZAMENIO BINU KAMIONOM ZA SMEĆE: Posao mu nije išao od ruke, kolege ga odmah POSTROJILE: "Dobićeš otkaz!"
Navikli smo da Dragomir Despić Desingerica šokira javnost cipelama, čarapama, bušenjem blokova i nesvakidašnjim performansima na nastupima.
Međutim, ovoga puta prevazišao je samog sebe i okušao se u potpuno neočekivanoj ulozi - radnika gradske čistoće. Obukao je fluorescentni prsluk, popeo se na kamion i zajedno sa ekipom krenuo u akciju.
- Vozimo se sa đubretarcem! Najjača firma! Idemo u pranje ulica. Ovo su moje kolege, moji saputnici - rekao je šaljivo u klipu na društvenoj mreži Instagram.
Šala brzo prerasla u ozbiljan izazov
Iako je na početku sve delovalo kao dobra zabava, vrlo brzo se ispostavilo da posao nije nimalo lak. Kontejnera je bilo mnogo, tempo rada bio je brz, a visoke temperature dodatno su otežavale posao. U jednom trenutku Desingerica više nije uspevao da isprati ritam svojih kolega.
- Namesti kontejner! Ti svoju stranu, ja svoju! Vreme ide, ajde, ne stoj! Namestio sam! Idemo dalje! Ne valja tako! Diži ovamo! Dobićeš otkaz, kunem ti se! Važi, idemo dalje!
Šaljiva prepirka sa kolegama pokazala je koliko je posao radnika gradske čistoće fizički zahtevan, a Desingerica je, uprkos umoru, pokušavao da isprati njihov tempo do kraja smene.
Nakon ove nesvakidašnje avanture u Beogradu, reper se uputio u Crnu Goru, gde je, u svom prepoznatljivom stilu, nastavio letnju sezonu.
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