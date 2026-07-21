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Navikli smo da Dragomir Despić Desingerica šokira javnost cipelama, čarapama, bušenjem blokova i nesvakidašnjim performansima na nastupima.

Međutim, ovoga puta prevazišao je samog sebe i okušao se u potpuno neočekivanoj ulozi - radnika gradske čistoće. Obukao je fluorescentni prsluk, popeo se na kamion i zajedno sa ekipom krenuo u akciju.

- Vozimo se sa đubretarcem! Najjača firma! Idemo u pranje ulica. Ovo su moje kolege, moji saputnici - rekao je šaljivo u klipu na društvenoj mreži Instagram.

Dragomir Despić Desingerica Foto: Kurir Televizija

Šala brzo prerasla u ozbiljan izazov

Iako je na početku sve delovalo kao dobra zabava, vrlo brzo se ispostavilo da posao nije nimalo lak. Kontejnera je bilo mnogo, tempo rada bio je brz, a visoke temperature dodatno su otežavale posao. U jednom trenutku Desingerica više nije uspevao da isprati ritam svojih kolega.

- Namesti kontejner! Ti svoju stranu, ja svoju! Vreme ide, ajde, ne stoj! Namestio sam! Idemo dalje! Ne valja tako! Diži ovamo! Dobićeš otkaz, kunem ti se! Važi, idemo dalje!

1/3 Vidi galeriju Dragomir Despić Desingerica u potpuno neočekivanoj ulozi – radnika gradske čistoće. Foto: Kurir Televizija

Šaljiva prepirka sa kolegama pokazala je koliko je posao radnika gradske čistoće fizički zahtevan, a Desingerica je, uprkos umoru, pokušavao da isprati njihov tempo do kraja smene.

Nakon ove nesvakidašnje avanture u Beogradu, reper se uputio u Crnu Goru, gde je, u svom prepoznatljivom stilu, nastavio letnju sezonu.

1/6 Vidi galeriju Desingerica ošišao fana Foto: Printscreen/Instagram

03:04 DESINGERICA ZAMENIO BINU KAMIONOM ZA SMEĆE: Posao mu nije išao od ruke, kolege ga odmah POSTROJILE: "Dobićeš otkaz!" Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs