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Rijaliti učesnica Dragana Stojančević, čiji je boravak u Beloj kući obeležila veza sa Jovanom Tomić Matorom, zbog iste nije govorila sa roditeljima. Naime, njena porodica nije prihvatala romansu sa Matorom, što je Dragani teško palo, a na ovu temu govorile su i tokom boravka u Šimanovcima.

Ipak, nakon što je napustila rijaliti pre četiri dana, Dragana Stojančević je otišla kod roditelja, pa podelila kadrove iz porodičnog doma. Ona je objavila sliku svog psa i označila se u mestu Vodanj, te zatim podelila sliku na kojoj se vidi da pije pivo sa tatom.

"Tata, pivo i ja", napisala je kratko ona i dodala emotikon srca.

Foto: Printscreen

Otac nije pričao sa njom zbog veze sa Matorom

- To je sve počelo od rođendana, često joj to prebacim. To je moj strah jer su mi devojke uvek bile super, fine, dobre, pa mi se desi na kraju to. To ima veze sa mnom, ne da ona nešto radi. Manifestujem na odnose sve to na partnerkama, ako je neko bio loš, ne znači da će i ona. Njoj to smeta, kaže da je to opterećuje i da je guši. Nijednim svojim gestom mi nije to pokazala, ali ja imam taj neki strah. To je počelo oko veridbe, gde sam ja rekla da neću da je verim. Svaki put kada sam to radila, to mi se izjalovilo - rekla je Matora.

1/7 Vidi galeriju Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

- Očigledno da vaša veza nema toliku perspektivu koliko ste vi tvrdili...Tvoja komšinica kaže da ti uopšte ne pričaš sa ocem - rekao je Milan, a Dragana je počela da plače.

- Ja sam rekla Dragani da sve i da izabere porodicu, ja se ne ljutim, normalno je da u vezi bude porodica prioritet. Mi planiramo budućnost, ovim ljudima ako nije bitno da nemaju podršku od familije, to nije normalno...Normalno da je teško, ja nemam problem da pričam o tome, ali to su neke stvari koje nas more. Mi se borimo sa tim, mi ljubav imamo, imamo lep odnos, ali su to teške životne stvari - rekla je Matora.

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