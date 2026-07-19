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Dea Đurđević, koja je u drugom stanju, danas slavi rođendan, a ovim povodom se oglasila i sestra pevačice Nataše Bekvalac, Dragana Bekvalac koja je bliska prijateljica sa voditeljkom.

Dea Đurđević je, naime, dobila pregršt prelepih poruka za rođendan, a jedna je stigla i od njene prijateljice Dragane Bekvalac.

- Srećan rođendan, živi svoj najlepši život, napisala je Dragana.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Očekuju prvo dete

Inače, Dea Đurđević u drugom je stanju i sa svojim suprugom Lazarem očekuje prvo dete.

Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je danas stupila u brak.

Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević u šestom mesecu trudnoće Foto: Printscrean

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea.

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