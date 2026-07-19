Slušaj vest

Dan uoči velikog superfinala "Elite 9", roditelji finaliste Asmina Durdžića, Mustafa i Mevlida Durdžić, uključili su se uživo u emisiju "Premijera – Vikend specijal", gde su govorili o sukobima koji su obeležili sezonu, odnosu njihovog sina sa Majom Marinković, ali i susretu koji ih očekuje nakon deset meseci razdvojenosti.

Mustafa se najpre osvrnuo na pretnje i javne sukobe roditelja pojedinih učesnika, poručivši da ne želi da učestvuje u takvim obračunima.

Što se tiče pretnji koje upućuju roditelji učesnika, mislim da je to samo propaganda. Mislim da nijedan roditelj neće prirediti takvu neprijatnost svojoj deci. To je ludilo nad ludilima, da se deca stide zbog onoga što njihovi roditelji čine. Ne treba da se poistovećujemo sa učesnicima "Elite". Ljudi su tamo deset meseci zatvoreni, bez informacija, bez bilo čega... Mi, koji smo napolju i imamo sve informacije, sve vidimo, da vodimo ratove? To je verovatno bilo poniženje za mog sina. Ja se neću spuštati na taj nivo. Ovde sam došao kao turista, da podržim svog sina i da ga dočekam. Verovatno tako dolaze i svi drugi ljudi - rekao je Mustafa.

1/7 Vidi galeriju Mustafa Durdžić Foto: Printscrean, Instagram, Screenshot, Printskrin, BoBa Nikolić

On je istakao da sutra neće ulaziti ni u kakve sukobe, uprkos svemu što se prethodnih meseci događalo.

Ponašaću se sutra sasvim normalno, kao da ništa nisam čuo. Gledaoci znaju da sam podjednako branio sve tri svoje snaje – Maju, Aneli i Staniju. Branio sam čak i Takija. To što je on izjavljivao ide njemu na dušu. Mislim da na internetu nema ništa negativno što sam rekao o njemu, a što bi izazvalo takve reakcije. Njemu je adresa njegova ćerka. Slažem se s njim – tu vezu treba da prekinemo sa svih strana pre nego što se, ne daj Bože, desi ono najgore. Ljudi nemaju kontrolu. Ona isprovocira njega ili on nju, a sve je dobro dok tamo postoji obezbeđenje. Rastave ih, smire... Opasno je ako izađu napolje, u civilizaciju, u grad. Zamislite da u Beogradu, u nekom restoranu, Maja prevrne sto ili Asmin... - upozorio je on.

Kako kaže, upravo ga to najviše plaši.

Toga se najviše bojim. Napolju je drugi svet, a u rijalitiju imaju obezbeđenje i pod kontrolom su. Napolju su ljudi civili i svi će stati na stranu devojke, odnosno žene. Dešavaju se loše stvari i to treba sprečiti dok se ljudi ne izleče. Oboje treba da potraže psihologa i da se posavetuju, a ako Maja jednog dana bude osoba koja može da kontroliše svoje ponašanje, neka se zabavljaju i druže... - dodao je.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

"Maja je bolesna u mozak"

Ni Asminova majka Mevlida nije krila da nije zadovoljna sinovljevim izborom.

Što se tiče Asmina i Maje, tu nemam ništa lepo da kažem. Nisam za tu vezu. Nisam videla ništa lepo ni dobro što bi pokazalo da to može da funkcioniše. Oni ne mogu da funkcionišu, nisu normalni. Nikada je nisam uvredila. Neka bude živa i zdrava, ali neka svako ide svojim putem - poručila je.

Ona se osvrnula i na prozivke koje su, kako tvrdi, stizale na račun njihove porodice.

1/4 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen

Takija nikada nismo uvredili. O njemu nisam ništa pričala, a on je nas nazvao Romima. To su dobri i pošteni ljudi, ali mi nemamo veze s tim - rekla je Mevlida.

Prisetila se i razgovora koji je vodila sa Asminom pre njegovog ulaska u rijaliti.

Asminu se meri svaka reč. Kada je rekao da ide u "Elitu", rekla sam mu: "Nemoj, sine, nikoga da vređaš, da psuješ majke i decu." Za Miću sam mu toliko puta rekla: "On je stariji čovek. Šta god da ti kaže, pravi se kao da nisi čuo. Nemoj da imaš seks, jer te gledaju majka, tetka, sestra, snajka, deca... Ceo svet. To ti ostaje za ceo život." On je obećao da toga neće biti. Počeo je to da radi otkako je ušao u vezu sa Majom. Ne sme ni da pogleda, ni da prošeta. Otkako je sa njom u vezi, izgubio je svakog prijatelja tamo. Ranije su svi bili normalni, razgovarali, družili se. Bio je perfektan, svi to kažu, ali otkako je ušao u vezu s tom ženom, ona mu ne da da diše! I šta sad, treba to da podržim? Ne podržavam! - bila je iskrena.

Na kraju je prokomentarisala i uvrede koje je, kako tvrdi, doživela od Maje Marinković.

Mevlida Durdžić Foto: Printscreen/Instagram

Ovo što je izgovorila za mene, Mustafu, moju ćerku i njega... Psuje me zbog toga što sam bila bolesna i operisana, a koliko takvih ljudi ima?! Ja sam, hvala Bogu, dobro, izlečila sam se, ali mislim da je ona bolesna u mozak. Psiha mi je u redu, jesam malo nervozna... Sutra ću videti svoje dete, ipak je to dug period. On poznaje mene, zna šta osećam prema njemu i kakav će to biti susret, a to ćemo svi gledati - zaključila je Mevlida.

Pogledajte dodatni snimak: